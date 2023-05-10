《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》商務部９日發布，決定自２０２３年５月

１０日起，對原產於日本、美國和歐盟的進口氯丁橡膠繼續徵收反傾銷稅，實施期限為５年。其

中日本公司稅率為１０﹒２％－４３﹒９％，美國公司稅率為１５１％，歐盟公司稅率為１１％

－１５１％。

徵收反傾銷稅的產品範圍是原反傾銷措施所適用的產品，與商務部２００５年第２３號公告

中的產品範圍一致。自２０２３年５月１０日起，進口經營者在進口原產於日本、美國和歐盟的

氯丁橡膠時，應向中國海關繳納相應的反傾銷稅。

氯丁橡膠主要用作電線電纜護套、膠管、耐油橡膠製品等，以及用於建築防水材料、密封材

料、黏合劑、海洋開發、醫療衛生、能源開發等方面。

２００５年５月１０日，商務部決定對原產於日本、美國和歐盟的進口氯丁橡膠徵收反傾銷

稅。２０２１年１月２９日，商務部公告，２０２０年１２月３１日英國脫歐過渡期結束後，之

前已對歐盟實施的貿易救濟措施繼續適用於歐盟和英國，實施期限不變；該日期後對歐盟新發起

的貿易救濟調查及復審案件，不再將英國作為歐盟成員國處理。２０２２年５月９日，應中國氯

丁橡膠產業申請，商務部決定自２０２２年５月１０日起，對原產於日本、美國和歐盟的進口氯

丁橡膠所適用的反傾銷措施進行第三次期終復審調查。考慮到英國氯丁橡膠的實際情況，申請人

未對原產於英國的進口氯丁橡膠所適用的反傾銷措施提出期終復審申請。自２０２２年５月１０

日起，對原產於英國的進口氯丁橡膠適用的反傾銷措施終止實施。

