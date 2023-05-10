《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》應急管理部今日舉行新聞發布會，介紹全

國重大事故隱患專項排查整治２０２３行動開展情況。應急管理部安全生產監察專員李豪文表示

，今年以來事故總量下降，重特大事故有所反彈。

李豪文表示，從發生的事故情況看，一是事故總量下降。據調度快報，截至５月９日，事故

宗數和死亡人數同比分別下降３３﹒７％、２６﹒１％；二是較大事故下降。事故宗數和死亡人

數同比分別下降１１﹒５％、３﹒４％；三是重特大事故有所反彈。主要是傳統的高危行領域事

故較為集中，煤礦發生１宗特別重大事故，重大事故中建築業３宗、化工２宗，道路運輸和工貿

各１宗。此外，事故直接原因較為集中。

他指，這些事故反映出，一些地區在應對疫情後的經濟發展挑戰中，人民至上、生命至上的

思想理念沒有樹牢，安全底線紅線沒有守住，發展和安全兩件大事沒有統籌好，甚至只重發展不

顧安全；反映出一些地區和單位在抓落實上仍有很大差距，安全生產責任懸空，安全隱患排查整

治質量不高；反映出一些企業片面追求效益、追求速度，打亂正常的安全生產程序和工藝，安全

現場管理混亂，違法違規忘乎所以等。

