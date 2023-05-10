《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》應急管理部安全執法和工貿監管局二級巡

視員王立忠表示，將深入排查「廠中廠」、醫療機構、勞動密集型企業等重點場所，下力氣整治

違規電氣焊、封閉安全出口、不按規定外包外租等違法行為。根據抽查情況，將綜合運用警示曝

光等手段形成嚴抓嚴管強大聲勢，推動同類企業加大風險隱患排查治理力度。

王立忠表示，近期應急管理部組織聯合執法小分隊，針對電氣焊作業、外包外租、勞動密集

型企業安全出口三個方面，分赴河北、安徽、河南三省開展專項暗查暗訪。應急管理部抽查了鄭

州、合肥、石家莊、保定４個地市１４個區縣的４１家企業和單位，共發現問題隱患７９條，其

中電氣焊違規動火和無證假證問題突出，外包外租和安全出口管理薄弱情況比較嚴重，此外還有

部分企業主要負責人履職不到位等問題。對１２家企業主要負責人的違法違規行為，要求嚴格對

其及相關企業實施「一案雙罰」。

應急管理部安全協調司司長汪崇鮮表示，通過本次專項行動，完善重大事故隱患數據庫機制

。要求各地區建立完善本區域重大事故隱患數據庫，匯總梳理企業上報、督導檢查、群眾舉報等

途徑發現的重大事故隱患。

