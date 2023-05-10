  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

10/05/2023 12:10

《駐京專電》應急管理部：開展暗查暗訪，深入排查醫療機構等場所

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》應急管理部安全執法和工貿監管局二級巡
視員王立忠表示，將深入排查「廠中廠」、醫療機構、勞動密集型企業等重點場所，下力氣整治
違規電氣焊、封閉安全出口、不按規定外包外租等違法行為。根據抽查情況，將綜合運用警示曝
光等手段形成嚴抓嚴管強大聲勢，推動同類企業加大風險隱患排查治理力度。
　　王立忠表示，近期應急管理部組織聯合執法小分隊，針對電氣焊作業、外包外租、勞動密集
型企業安全出口三個方面，分赴河北、安徽、河南三省開展專項暗查暗訪。應急管理部抽查了鄭
州、合肥、石家莊、保定４個地市１４個區縣的４１家企業和單位，共發現問題隱患７９條，其
中電氣焊違規動火和無證假證問題突出，外包外租和安全出口管理薄弱情況比較嚴重，此外還有
部分企業主要負責人履職不到位等問題。對１２家企業主要負責人的違法違規行為，要求嚴格對
其及相關企業實施「一案雙罰」。
　　應急管理部安全協調司司長汪崇鮮表示，通過本次專項行動，完善重大事故隱患數據庫機制
。要求各地區建立完善本區域重大事故隱患數據庫，匯總梳理企業上報、督導檢查、群眾舉報等
途徑發現的重大事故隱患。

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金