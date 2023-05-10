《經濟通通訊社１０日專訊》中化國際（滬：６００５００）昨日發布公告稱，董事會於近

日收到公司董事長李凡榮的辭呈，因工作原因，申請辭去公司董事、董事長、董事會下設各專業

委員會委員等相關職務。

中化國際同日公告，同意選舉公司總經理張學工為公司董事長，同意選舉其為董事會戰略委

員會主席、可持續發展委員會主席。

李凡榮於２０２１年５月３１日接任中化國際董事長一職，後自２０２２年８月２６日寧高

寧卸任中國中化董事長一職，李凡榮接棒，並於同年９月至１０月期間，先後接任寧高寧在先正

達集團、中國金茂（００８１７）、倍耐力的董事長、董事會主席職務。李凡榮在今年４月還辭

任了中國金茂非執行董事及公司主席一職，卸任理由是他需投入更多精力於其他公務。目前，李

凡榮仍在兼任中國中化、先正達集團、魯西集團有限公司、倍耐力的董事長、董事會主席等多項

職務。

張學工出生於１９７０年，獲得清華大學化學系碩士學位和中歐國際工商管理學院ＥＭＢＡ

學位。他在「中化系」工作了近３０年，曾任中國中化集團人力資源部科長、中國中化集團總裁

辦公室主任、中國中化集團總經理助理兼中國種子集團總經理、中國中化集團公司戰略執行部總

監、中國中化戰略執行部總監等多職。於２０２２年１１月３日出任公司總經理，至今任期剛滿

半年，不過其在中化集團有豐富的履職經歷，在經營管理、企業戰略方面頗具經驗。（ｌｃ）

