《經濟通通訊１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



政策持續發力，二季度經濟增速料加快

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專家認為，在低基數效應下，中國二季度ＧＤＰ同比增速將比一季度明顯加快。考慮到經濟還處

於修復通道，財政政策將在穩投資和促消費方面發揮積極作用；貨幣政策方面，結構性貨幣政策

工具大有可為。



穩規模優結構，外貿延續向好勢頭

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海關總署９日發布的數據顯示，今年前４個月，中國進出口總值１３﹒３２萬億元（人民幣．下

同），同比增長５﹒８％。其中，出口７﹒６７萬億元，增長１０﹒６％；進口５﹒６５萬億元

，增長０﹒０２％。４月當月，中國進出口３﹒４３萬億元，增長８﹒９％。



金融市場開放加速，機構積極備戰「互換通」

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５月１５日，「北向互換通」下的交易將正式啟動。債券通公司網站近日公布「北向互換通」首

批報價商名單，包括工商銀行、農業銀行、匯豐中國、德意志中國、中信證券、中金公司等２０

家。





《上海證券報》



前４個月中國進出口同比增長５﹒８％

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海關總署９日發布的數據顯示，今年前４個月，中國進出口總值１３﹒３２萬億元，同比增長

５﹒８％。民企進出口比重超五成。專家分析稱，去年低基數效應下，出口增速加快，隨著系列

穩外貿政策落地，外貿企業信心有望進一步提振。



「中國品牌全球行」啟動

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為進一步提升自主品牌國際影響力和競爭力，助力打造一批享譽世界的中國品牌，昨日在上海舉

行的「首屆中國品牌全球傳播大會」上，新華社牽頭發起的「中國品牌全球行」正式啟動。



一季度中國服務進出口同比增長８﹒７％

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商務部９日發布數據顯示，一季度，中國服務進出口總額１５８４０﹒１億元，同比增長

８﹒７％。商務部服貿司負責人稱，服務貿易繼續保持增長態勢。





《證券時報》



前４月進出口增長５﹒８％，新能源車提速領跑

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海關總署公布的數據顯示，今年前４個月，中國外貿進出口總值達１３﹒３２萬億元，同比增長

５﹒８％，其中出口７﹒６７萬億元，增長１０﹒６％。４月當月，中國進出口３﹒４３萬億元

，同比增長８﹒９％，其中出口２﹒０２萬億元，增長１６﹒８％。



全面註冊制「滿月」，資本市場高質量完成關鍵一躍

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５月１０日，全面註冊制改革落地「滿月」。全面實行股票發行註冊制改革，是中國證券市場

３０餘年來股票發行制度改革歷程的「關鍵一躍」。



首季服務進出口增逾８％，旅行服務明顯恢復

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商務部昨日公布的數據顯示，今年一季度，中國服務進出口總額為１５８４０﹒１億元，同比增

長８﹒７％。其中，旅行服務明顯恢復，同比增長５６﹒６％。（ｌｃ）

