《神州經脈》「中特估」概念舞高弄低成為本周市場主調，環球市場等待美國公布通脹數字

，Ａ股市場錄得兩連急跌。滬綜指昨日還曾挑戰三千四，轉眼指數現跌至逼穿三千三關。隨著券

商股急回吐、銀行股高位崩跌，滬指今日跌勢未停，午後一度跌至３３０５﹒２５點，逼近穿三

千三，幸而尾盤稍見回升，總結全日指數跌１﹒１５％，報３３１９﹒１５點，深成指跌升

０﹒１４％，創業板指則走高０﹒７３％。

震盪之下交投顯著轉淡，兩市全日成交１０２０１億元（人民幣．下同），按日減少

２０００億元或１６﹒５％，不過成交額已經是連續第２４個交易日突破１萬億元；南下資金隨

陸股通淨流入５５﹒７１億元，是近一個月以來最多流入的單交易日。

內地即將公布４月ＣＰＩ、ＰＰＩ數據，路透綜合逾３０家機構預估中值顯示，豬肉、蔬菜

等食品價格偏弱，預計中國４月ＣＰＩ同比漲幅放緩至０﹒３％，為２０２１年２月以來最低點

，至於ＰＰＩ同比降幅料擴至３﹒２％，這將是２０２０年５月來最大降幅。

中信証券首席經濟學家明明認為，第二季ＧＤＰ同比增速有望達到７％左右，中國銀行研究

院報告則預計同比增長７﹒６％左右，或將成為全年高點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中美貿易官員據報月內會面。據外電引述知情人士透露，美國貿易代表戴琪計劃本月底與

中國商務部部長王文濤會晤，這將是自氣球事件以來兩國官員最高級別的面對面會談。知情人士

稱，戴琪和王文濤可能會在５月２５－２６日舉行的亞太經合組織貿易部長會議間隙會晤。雖然

美方一直提出希望雙方進行溝通，但自從氣球事件以來，中美高層基本上已暫停接觸。中美也因

台灣關係和高新技術出口管制而關係愈發緊張。不過近來有跡象顯示，兩國勢將恢復溝通。周一

（８日），中國外交部長秦剛自上任後首次在北京會見了美國駐華大使伯恩斯，成為北京方面或

將很快允許舉行更多高層討論的跡象。



２﹒ 國家金融監督管理總局將迎舵手，總局的幹部會議上宣布，四川省常務副省長李雲澤任國

家金融監督管理總局黨委書記。路透並引述消息指，他將被任命為國家金融監管總局局長。５３

歲的李雲澤畢業於天津大學，他１９９３年進入中國建設銀行，從天津和平支行起步，並在２３

年後的２０１６年７月官至建行重慶分行行長。２０１６年他擔任中國工商銀行副行長，

２０１８年擔任四川副省長，後來擔任省委常委、常務副省長。３月公布的《黨和國家機構改革

方案》決定在中國銀行保險監督管理委員會基礎上組建國家金融監督管理總局。新組建的國家金

融監管總局，除中國銀保監會的原有職能外，還將此前人行對金融控股公司等金融集團的日常監

管職責、有關金融消費者保護職責，以及證監會的投資者保護職責劃入。



３﹒ 深圳４０多年來常住人口首次負增長。８日公布的《深圳市２０２２年國民經濟和社會發

展統計公報》顯示，２０２２年末深圳全市常住人口為１７６６﹒１８萬人，比２０２１年末的

１７６８﹒１６萬人減少１﹒９８萬。內地人口學者何亞福發文稱，這是１９７９年設市以來，

深圳常住人口首次下降，他認為去年受疫情影響，部分行業用工需求下降，導致一些外省務工人

員回流家鄉。內媒則分析，人口下降的另一原因是自２０２１年開始收緊落戶政策。此外，深圳

市社會保險信息系統８日併入廣東省後，不少網民隨即發現養老保險個人帳戶餘額有所減少，質

疑是系統延誤，部分網民就懷疑省系統「沒算利息」。深圳市社會保險基金管理局回應稱，雙方

展示規則有所不同，所以造成顯示金額差異。



４﹒ ２月內蒙古新井煤礦發生大面積坍塌，導致５３名工人失聯或死亡。事件發生後引起全國

安全巡查，中國決定對內蒙古３２家露天煤礦進行停產整頓，涉及年產能逾５０００萬噸。據「

電煤圈」微信公眾號引述國家礦山安全監察局報道，相關煤礦因邊坡角問題而停產整頓。問題嚴

重的３０處煤礦撤銷產能核增文件或中止產能核增程序，退回至原有產能。另外兩處煤礦進行限

期整改，整改不到位的退回至原有產能。應急管理部安全協調司司長汪崇鮮表示，隨著疫情防控

平穩轉段，企業全面復工復產，各種不確定因素明顯增多，發生了多宗重特大事故，當前全國安

全生產形勢異常嚴峻複雜，將開展重大事故隱患專項排查整治。行動將突出「重大隱患」，聚焦

煤礦、非煤礦山、危險化學品、交通運輸、建築施工、消防、燃氣、漁業船舶、工貿等重點行業

領域。



５﹒ 英國《金融時報》引述知情人士報道，在經歷了數月不確定後，中國動態隨機存取存儲晶

片（ＤＲＡＭ）製造商龍頭長鑫存儲被告知，其所需的晶片製造設備將不受美國的出口管制政策

約束，美國的晶片工具製造商確認可以為長鑫存儲的新生產線提供產品。公司推進在上海的上市

計劃，為大規模擴張提供資金，估值或超過１４５億美元。



６﹒ 商務部發布，決定自２０２３年５月１０日起，對原產於日本、美國和歐盟的進口氯丁橡

膠繼續徵收反傾銷稅，實施期限為５年。其中日本公司稅率為１０﹒２％－４３﹒９％，美國公

司稅率為１５１％，歐盟公司稅率為１１％－１５１％。徵收反傾銷稅的產品範圍是原反傾銷措

施所適用的產品，與商務部２００５年第２３號公告中的產品範圍一致。自２０２３年５月１０

日起，進口經營者在進口原產於日本、美國和歐盟的氯丁橡膠時，應向中國海關繳納相應的反傾

銷稅。



７﹒ 意大利向美暗示將退出「一帶一路」。外電報道，意大利總理梅洛尼上周在羅馬會見美國

眾議院議長麥卡錫時稱，雖然尚未做出最終決定，但該國政府支持退出中國的「一帶一路」計劃

。中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，中國和意大利簽署政府間共建一帶一路合作文

件以來，在經貿、工業、製造、經濟能源和第三方市場等各合作領域取得豐碩成果，中意應進一

步挖掘一帶一路合作潛力，加強各領域互利合作，讓兩國關係發展成果更多惠及兩國和兩國人民

。意大利於２０１９年在前總理孔特任內與中國簽署一帶一路合作文件，是七國集團（Ｇ７）中

唯一一個參與的國家，除非意大利政府積極尋求退出，否則協議將於２０２４年自動續期。



８﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒９２２９，較上個交易日４時３０分收

盤價升４６點子，止兩連跌。全日在６﹒９２１１至６﹒９３１４之間波動。今日人民幣兌一美

元中間價報６﹒９２９９，較上個交易日跌４４點子，四連跌，續刷自３月１３日以來近２個月

新低，上個交易日報６﹒９２５５。外電引述巴基斯坦電力部長表示，巴基斯坦已下單訂購一船

俄羅斯石油，第一船原油是用美元付款，但巴方希望以後用人民幣支付，巴方和中國之間有貨幣

互換協議。報道指，俄羅斯希望在出口中擺脫美元和歐元，而中國志在推進人民幣國際化、降低

對美元的依賴，巴基斯坦若能達成這樣的協議，正符合二者的願望。這對巴方也有好處，因為該

國嚴重依賴能源進口，且正在尋求國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）的６５億美元救助。（ｄｗ）

