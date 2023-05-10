《鍾之日記》５月１０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國４月份ＣＰＩ公布前夕，資金明顯轉趨審慎，跟風炒作中特估概念資金連續第二日散水

，內銀、內險沽壓沉重。恒指全日於２５０天線前窄幅爭持，但始終未能逆轉市況偏軟局面，全

日收報１９７６２，跌１０５點或跌０﹒５３％，主板成交９８８﹒０３億元。

紅籌金融股持續回吐；建行（００９３９）跌２﹒２％，工行（０１３９８）、中行

（０３９８８）跌３％，農行（０１２８８）更跌３﹒１％；國壽（０２６２８）跌２﹒７％，

中國平安（０２３１８）跌１﹒８％。



＊Ａ股兩連急跌，滬指守三千三＊



「中特估」概念舞高弄低成為本周市場主調，環球市場等待美國公布通脹數字，Ａ股市場錄

得兩連急跌。滬綜指昨日還曾挑戰三千四，轉眼指數現跌至逼穿三千三關。隨著券商股急回吐、

銀行股高位崩跌，滬指今日跌勢未停，午後一度跌至３３０５﹒２５點，逼近穿三千三，幸而尾

盤稍見回升，總結全日指數跌１﹒１５％，報３３１９﹒１５點，深成指跌升０﹒１４％，創業

板指則走高０﹒７３％。

震盪之下交投顯著轉淡，兩市全日成交１０２０１億元（人民幣．下同），按日減少

２０００億元或１６﹒５％，不過成交額已經是連續第２４個交易日突破１萬億元；南下資金隨

陸股通淨流入５５﹒７１億元，是近一個月以來最多流入的單交易日。

內地即將公布４月ＣＰＩ、ＰＰＩ數據，路透綜合逾３０家機構預估中值顯示，豬肉、蔬菜

等食品價格偏弱，預計中國４月ＣＰＩ同比漲幅放緩至０﹒３％，為２０２１年２月以來最低點

，至於ＰＰＩ同比降幅擴至３﹒２％，這將是２０２０年５月來最大降幅。



＊國六Ｂ殺到，車廠不慌張＊



中國生態環境部和工信部等部門聯合公布，自７月１日起在全國範圍內全面實施輕型汽車國

六排放標準６Ｂ階段和重型柴油車國六排放標準６Ｂ階段，並禁止生產、進口、銷售不符合標準

的汽車，而若結果為「僅監測」等輕型汽車國六Ｂ車型，則獲給予半年銷售過渡期，允許銷售至

今年底。

被稱為史上最嚴的國六Ｂ到底有多嚴？根據規定，相比起現行的國六Ａ，國六Ｂ要求汽油車

的一氧化碳排放量下降２９％，總碳氫有機氣體下降５０％，非甲烷總烴下降４９％，氮氧化物

下降４２％，懸浮粒子下降３３％，排放限值要求全面看齊甚至超過國際標準。

國六Ｂ的到來車廠們亦心中有數，所以在今年春節後出現的一大波燃油車降價潮，除了有清

庫存的因素外，亦是為了限排政策升級做準備。乘聯會秘書長崔東樹接受內媒訪問時表示，半年

時間來銷售這些車型，對於車企和經銷商來說時間比較充裕，後期出現大規模促銷的情況可能性

並不大。

政策靴子落地後，汽車股反而走高，長汽（０２３３３）漲６﹒１％，比亞迪

（０１２１１）升２﹒４％，北京汽車（０１９５８）揚２﹒２％，吉利汽車（００１７５）升

２％，廣汽集團（０２２３８）升１﹒６％，東風集團（００４８９）升０﹒５％。



＊長鑫存儲繞過限制續上市，振奮晶片股＊



據英國《金融時報》引述知情人士報道，在經歷了數月不確定後，中國動態隨機存取存儲晶

片（ＤＲＡＭ）製造商龍頭長鑫存儲被告知，其所需的晶片製造設備將不受美國的出口管制政策

約束，美國的晶片工具製造商確認可以為長鑫存儲的新生產線提供產品。公司推進在上海的上市

計劃，為大規模擴張提供資金，估值或超過１４５億美元。

長鑫存儲在七年前創立，是中國數一數二大的ＤＲＡＭ記憶體晶片製造商，也是唯一有能力

以２０納米以下水準生產記憶體晶片的內地工廠。長鑫存儲打算用美國設備生產較不精密的手機

、伺服器及電動車晶片，繞過美國對先進晶片設備的加強管制。

消息鼓舞了一眾晶片股，宏光半導體（０６９０８）飆２６﹒５％，中芯（００９８１）升

２﹒２％，上海復旦（０１３８５）升１﹒９％，晶門（０２８７８）升１﹒１％，ＡＳＭＰＴ

（００５２２）升近１％。

華虹（０１３４７）明日（１１日）出業績，市場分析半導體行業正處於周期底部，不要對

中芯國際和華虹半導體兩家代工廠的第一季和第二季財務抱有過高期望。華虹微跌０﹒５％，報

２７﹒９元，四連跌創近３個月新低。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

