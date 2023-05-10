《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上期所昨日就氧化鋁期貨合約及相關業務

規則公開徵求意見，徵求意見截止時間為５月１６日。這意味著，氧化鋁期貨距離正式上市又近

了一步。

根據意見稿，氧化鋁期貨交易代碼是ＡＯ，交易單位為２０噸╱手，最小變動價位為每噸１

元人民幣，漲跌停板幅度為上一交易日結算價的正負４％，最低交易保證金為合約價值的５％。

氧化鋁期貨採用實物交割，交割單位為每一標準倉單３００噸。

氧化鋁是一種難溶於水的白色粉狀或砂狀物體，理化性能穩定。氧化鋁是生產電解鋁的基本

原料，全球產量的９５％左右用於生產電解鋁，氧化鋁也可用於製作各種耐火磚、陶瓷、阻燃劑

。

國信期貨研發咨詢部主管顧馮達表示，近年來由於受新冠疫情持續衝擊、全球地緣政治擾動

和反全球化區域割裂等諸多「黑天鵝」、「灰犀牛」的影響，行業各界對氧化鋁期貨期權上市的

呼聲極高，以期通過金融工具達到規避價格風險的目的。

顧馮達指，縱觀氧化鋁的上下游，就上游鋁土礦來看，中國鋁土礦資源稟賦不足，對外依賴

度高，與非洲幾內亞形成強聯動，需警惕地緣政治和貿易風險外溢的影響。從中游氧化鋁來看，

全球氧化鋁整體產能嚴重過剩，利潤擠壓將倒逼行業轉型洗牌，行業集中度有望提高。另外，下

游電解鋁的產能天花板則對氧化鋁產業的發展形成一定掣肘。未來，氧化鋁行業在國內外結構性

重塑壓力下面臨著機遇，大型龍頭生產企業綠色轉型的步伐加快，推出氧化鋁期貨衍生工具將有

助於企業發現價格、管理風險，加速轉型升級步伐。

