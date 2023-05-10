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AH股新聞

10/05/2023 08:38

《駐滬專電》東方明珠清倉工業富聯，產生收益約７１００萬元

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》東方明珠（滬：６００６３７）昨日晚間
公告，公司於３月２２日至５月９日共３１個交易日期間，通過集中競價方式出售公司持有的工
業富聯（滬：６０１１３８）Ａ股股票共計２１７８﹒６萬股，佔其總股本的０﹒１１％，成交
金額約３﹒７１億元（人民幣．下同），產生收益約７１００萬元。截至公告日，東方明珠及下
屬子公司不再持有工業富聯Ａ股股票。
　　除清倉工業富聯外，東方明珠也計劃減持兆馳股份（深：００２４２９）。４月２７日，東
方明珠召開董事會同意將所持兆馳股份無限售流通股不超過１﹒９６億股進行減持，有效期為自
董事會審議通過之日起１２個月。以兆馳股份２０２３年４月２６日收市價４﹒６５元╱股計算
，該次授權減持東方明珠所持有的兆馳股份部分股票的市值約為９﹒１億元。
　　東方明珠在彼時公告中表示，公司擇機出售持有的股票資產有利於提高資產運營效率，優化
公司資產結構，促進公司持續健康發展及股東價值最大化。
　　東方明珠２０２２年年報顯示，公司去年實現營業收入６７﹒０５億元，淨利潤１﹒７５億
元。今年一季度，東方明珠實現營業收入和淨利潤分別為１７﹒０７億元和２﹒５４億元。
（ｌｃ）

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