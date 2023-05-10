《經濟通通訊社１０日專訊》「中特估」概念昨日（９日）衝高回落，加上市場等待美國通

脹數據，滬深股市今早再度低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒３％，報３３４７﹒７點，

深成指低開０﹒２２％，廣告包裝股造好，石油、金融股走低。

官媒《中國證券報》引述券商專家認為，在低基數效應下，第二季度ＧＤＰ同比增速將比一

季度明顯加快。中信証券首席經濟學家明明認為，第二季ＧＤＰ同比增速有望達到７％左右，中

國銀行研究院報告則預計同比增長７﹒６％左右，或將成為全年高點。報道指，考慮到中國經濟

還處於修復通道，財政政策將在穩投資和促消費方面發揮積極作用，至於貨幣政策方面，結構性

貨幣政策工具大有可為。

內地《經濟日報》發表評論文章稱，在經濟轉暖、政策托舉共同作用下，中國今年就業形勢

保持總體穩定，但當前就業總量壓力依然存在。要充分發揮民營企業吸納就業的「蓄水池」和「

穩定器」作用，推動創新創業政策資源進一步向民營企業傾斜，支持民營企業穩崗擴崗，形成促

就業發展的長效機制。

被稱為「史上最嚴格的排放標準」的國六Ｂ標準（國家第六階段機動車污染物排放標準其中

之一）獲確認即將於今年７月起實施，日後將禁止生產、進口、銷售不符合有關標準的汽車，汽

車股今早小幅高開。

人民銀行公布，今日進行的２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場沒有逆回購

到期，即今日淨投放２０億元。

另外，關注有報道指大連萬達集團正與部分債權銀行討論將今年到期的境內貸款實施無還本

續貸操作，萬達集團還要求旗下一些子公司從銀行獲得新增貸款的授信，受上述消息影響，萬達

的美元債券周二上午全線走跌。（ｅｙ）

