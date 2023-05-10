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AH股新聞

10/05/2023 11:35

《Ａ股行情》滬指午跌１﹒４％三千三危，中特估續散水銀行股急崩

　　《經濟通通訊社１０日專訊》「中特估」概念舞高弄低成為本周市場主調，昨日（９日）滬
綜指還曾挑戰三千四，轉眼指數現跌至逼穿三千三關。隨著券商股急回吐、銀行股高位崩跌，滬
指今早跌勢未停，半日跌幅高達１﹒４％，報３３１０﹒７６點，深成指跌０﹒３５％，創業板
指則揚０﹒０２％。
　　震盪之下交投顯著轉淡，兩市半日成交６４５３億元（人民幣．下同），較上日同時段急跌
超過１５％，不過南下資金隨陸股通淨流入近４３億元。
　　官媒《中國證券報》引述券商專家認為，在低基數效應下，第二季度ＧＤＰ同比增速將比一
季度明顯加快。中信証券首席經濟學家明明認為，第二季ＧＤＰ同比增速有望達到７％左右，中
國銀行研究院報告則預計同比增長７﹒６％左右，或將成為全年高點。報道指，考慮到中國經濟
還處於修復通道，財政政策將在穩投資和促消費方面發揮積極作用，至於貨幣政策方面，結構性
貨幣政策工具大有可為。
　
＊四大行集體傾瀉＊
　
　　今早銀行板塊繼續捱沽，其中四大行跌幅顯著，中國銀行（滬：６０１９８８）重挫
６﹒４％，建設銀行（滬：６０１９３９）插５﹒２％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌
５﹒２％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌４﹒７％；其他銀行股方面，中信銀行
（滬：６０１９９８）瀉８﹒３％，光大銀行（滬：６０１８１８）跌４﹒８％，交通銀行
（滬：６０１３２８）跌４﹒４％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）走低３﹒２％。
　　至於昨日穩市的券商股亦起勢回吐，中國銀河（滬：６０１８８１）跌停，光大證券
（滬：６０１７８８）跌５﹒７％，首創證券（滬：６０１１３６）挫５﹒４％，信達證券
（滬：６０１０５９）跌４﹒８％，中信証券（滬：６０００３０）跌４﹒１％，華泰證券
（滬：６０１６８８）走低３﹒８％，海通證券（滬：６００８３７）跌３﹒５％。
　
＊國六Ｂ將推行，上市車企未見怕＊
　
　　中國生態環境部和工信部等部門聯合公布，自７月１日起在全國範圍內全面實施輕型汽車國
六排放標準６Ｂ階段和重型柴油車國六排放標準６Ｂ階段，並禁止生產、進口、銷售不符合標準
的汽車。被稱是史上最嚴格的排放標準的國六Ｂ標準即將實施，汽車整車股午收走高，比亞迪
（深：００２５９４）升３﹒５％，長安汽車（深：０００６２５）升２﹒９％，廣汽集團
（滬：６０１２３８）走高１﹒４％，北汽藍谷（滬：６００７３３）升１﹒２％。（ｅｙ）

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