《經濟通通訊社１０日專訊》「中特估」概念舞高弄低成為本周市場主調，環球市場等待美

國公布通脹數字，Ａ股市場錄得兩連急跌。滬綜指昨日（９日）還曾挑戰三千四，轉眼指數現跌

至逼穿三千三關。隨著券商股急回吐、銀行股高位崩跌，滬指今日跌勢未停，午後一度跌至

３３０５﹒２５點，逼近穿三千三，幸而尾盤稍見回升，總結全日指數跌１﹒１５％，報

３３１９﹒１５點，深成指跌升０﹒１４％，創業板指則走高０﹒７３％。

震盪之下交投顯著轉淡，兩市全日成交１０２０１億元（人民幣．下同），按日減少

２０００億元或１６﹒５％，不過成交額已經是連續第２４個交易日突破１萬億元；南下資金隨

陸股通淨流入５５﹒７１億元，是近一個月以來最多流入的單交易日。

內地即將公布４月ＣＰＩ、ＰＰＩ數據，路透綜合逾３０家機構預估中值顯示，豬肉、蔬菜

等食品價格偏弱，預計中國４月ＣＰＩ同比漲幅放緩至０﹒３％，為２０２１年２月以來最低點

，至於ＰＰＩ同比降幅擴至３﹒２％，這將是２０２０年５月來最大降幅。

中信証券首席經濟學家明明認為，第二季ＧＤＰ同比增速有望達到７％左右，中國銀行研究

院報告則預計同比增長７﹒６％左右，或將成為全年高點。



＊中特估潑冷水，中字頭高空回落＊



「中特估」為Ａ股市場帶來狂歡不到數日，便出現回調，面臨市場的又一次價值重估，其中

以屢創新高的銀行板塊回吐幅度最為顯著，尤其是四大行，農業銀行（滬：６０１２８８）瀉

５﹒７％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌５﹒５％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌

５﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌４﹒６％；其他銀行股方面，中信銀行

（滬：６０１９９８）跌６﹒２％，交通銀行（滬：６０１３２８）跌４﹒５％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）走低３﹒８％。

上日急漲的券商板塊今日亦出現絕大多數飄綠的境況，中國銀河（滬：６０１８８１）跌停

，信達證券（滬：６０１０５９）跌５﹒６％，首創證券（滬：６０１１３６）跌５﹒４％，光

大證券（滬：６０１７８８）跌５﹒１％，華泰證券（滬：６０１６８８）跌４﹒２％，中信証

券（滬：６０００３０）跌３﹒７％。

除金融類型外的部分中字頭股票同樣激烈震盪，中鋼國際（深：０００９２８）插水

７﹒６％，中海油服（滬：６０１８０８）挫６﹒９％，中科曙光（滬：６０３０１９）跌

５﹒４％，中國石化（滬：６０００２８）跌５％，中國化學（滬：６０１１１７）跌４﹒７％

，中國科傳（滬：６０１８５８）跌４﹒５％。



＊排放標準升級，汽車股現狂歡＊



中國生態環境部和工信部等部門聯合公布，自７月１日起在全國範圍內全面實施輕型汽車國

六排放標準６Ｂ階段和重型柴油車國六排放標準６Ｂ階段，並禁止生產、進口、銷售不符合標準

的汽車。被稱是史上最嚴格的排放標準的國六Ｂ標準即將實施，舊車款將淘汰，刺激汽車相關股

午後爆發，包括保隆科技（滬：６０３１９７）、嶸泰股份（滬：６０５１３３）、伯特利

（滬：６０３５９６）、祥鑫科技（深：００２９６５）、香山股份（深：００２８７０）、中

國汽研（滬：６０１９６５）等股齊齊升一成漲停。

汽車整車股同樣走高，長安汽車（深：０００６２５）飆６﹒４％，比亞迪

（深：００２５９４）升３﹒９％，廣汽集團（滬：６０１２３８）走高３﹒２％，北汽藍谷

（滬：６００７３３）升２﹒９％。

昔日「四川一哥」藍光發展（滬：６００４６６）因連續２０個交易日收盤價低於１元面值

，已觸及交易類強制退市情形，很可能成為今年首家退市的Ａ股房企。藍光發展今日起停牌，價

報０﹒４元，上交所將在今後１５個交易日內作出是否終止股票上市的決定。（ｅｙ）







表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３９９６﹒８７ －０﹒７７

上證綜合指數 ３３１９﹒１５ －１﹒１５ ４８９５﹒５４

上證Ａ股指數 ３４７９﹒２６ －１﹒１５

深證成份指數 １１１４０﹒１９ ＋０﹒１４ ５３０４﹒６６

深圳創業板指數 ２２６２﹒２２ ＋０﹒７３

上證Ｂ股指數 ２９２﹒５２ ＋０﹒２１ １﹒１７

深證Ｂ股指數 １１９４﹒６４ ＋０﹒５４ ０﹒７２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

