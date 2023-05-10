《經濟通通訊社１０日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌１﹒１５％，報３４７９﹒２６點。

銀行板塊繼續捱沽，其中四大行跌幅顯著，中國銀行（滬：６０１９８８）重挫５﹒５％，

建設銀行（滬：６０１９３９）插５﹒３％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌５﹒７％，工商

銀行（滬：６０１３９８）跌４﹒６％；其他銀行股方面，中信銀行（滬：６０１９９８）瀉

６﹒２％，光大銀行（滬：６０１８１８）跌４﹒８％。

至於昨日穩市的券商股亦起勢回吐，中國銀河（滬：６０１８８１）跌停，光大證券

（滬：６０１７８８）跌５﹒１％，首創證券（滬：６０１１３６）挫５﹒４％，信達證券

（滬：６０１０５９）跌５﹒６％，中信証券（滬：６０００３０）跌３﹒７％，華泰證券

（滬：６０１６８８）走低４﹒２％，海通證券（滬：６００８３７）跌３﹒７％。

隨著「中特估」概念高位急調，除了金融股外，其他中字頭股票今日同樣跌幅居前，其中，

中海油服（滬：６０１８０８）挫６﹒９％，中國電影（滬：６００９７７）跌近４％，中科曙

光（滬：６０３０１９）跌５﹒４％，中國科傳（滬：６０１８５８）跌４﹒５％，中國石化

（滬：６０００２８）跌近５％，中國化學（滬：６０１１１７）跌４﹒７％。（ｊｔ）

