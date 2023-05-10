《經濟通通訊社１０日專訊》中國生態環境部和工信部等部門聯合公布，自７月１日起在全

國範圍內全面實施輕型汽車國六排放標準６Ｂ階段和重型柴油車國六排放標準６Ｂ階段，並禁止

生產、進口、銷售不符合標準的汽車。

生產日期以機動車合格證的車輛製造日期為準；進口日期以貨物進口證明書簽注運抵日期為

準；銷售日期以機動車銷售發票日期為準。針對部分實際行駛污染物排放試驗（即ＲＤＥ試驗）

報告結果為「僅監測」等輕型汽車國六Ｂ車型，給予半年銷售過渡期，允許銷售至２０２３年

１２月３１日。

「國六」是指中國國家第六階段機動車污染物排放標準，國六排放標準共有兩個階段，分別

是國六Ａ階段和國六Ｂ階段，國六Ａ階段標準在２０２０年７月１日開始執行，國六ｂ階段標準

在２０２３年７月１日開始執行。國六Ａ階段標準會相對寬鬆一些，國六Ｂ階段標準被稱是史上

最嚴格的排放標準。

最嚴格的國六Ｂ標準即將實施，對車企生產帶來一定的壓力，汽車整車概念股兩邊走，北汽

藍谷（滬：６００７３３）跌０﹒８％，東風汽車（滬：６００００６）跌０﹒７％，眾泰汽車

（深：０００９８０）跌０﹒３％，福田汽車（滬：６００１６６）跌０﹒３％，惟中國重汽

（深：０００９５１）升０﹒７％，金龍汽車（滬：６００６８６）升０﹒４％，長安汽車

（深：０００６２５）升０﹒３％，江淮汽車（滬：６００４１８）升０﹒２％。



＊乘聯會：４月乘用車零售銷量同比增加５５﹒５％＊



乘聯會數據顯示，２０２３年４月乘用車市場零售達到１６３萬輛，由於去年同期上海、吉

林等地疫情影響，同比增速５５﹒５％，環比增長２﹒５％，也是自２０１０年以來僅有的兩次

環比正增長之一。在預期刺激政策帶來的觀望、國六老庫存促銷戰進一步助長觀望情緒等綜合因

素的影響下，１－４月累計零售５８９﹒５萬輛，同比下降１﹒３％。（ｊｔ）

