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AH股新聞

10/05/2023 09:58

《Ａ股焦點》內地汽車排放標準再升級，汽車股個別走

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國生態環境部和工信部等部門聯合公布，自７月１日起在全
國範圍內全面實施輕型汽車國六排放標準６Ｂ階段和重型柴油車國六排放標準６Ｂ階段，並禁止
生產、進口、銷售不符合標準的汽車。
　　生產日期以機動車合格證的車輛製造日期為準；進口日期以貨物進口證明書簽注運抵日期為
準；銷售日期以機動車銷售發票日期為準。針對部分實際行駛污染物排放試驗（即ＲＤＥ試驗）
報告結果為「僅監測」等輕型汽車國六Ｂ車型，給予半年銷售過渡期，允許銷售至２０２３年
１２月３１日。
　　「國六」是指中國國家第六階段機動車污染物排放標準，國六排放標準共有兩個階段，分別
是國六Ａ階段和國六Ｂ階段，國六Ａ階段標準在２０２０年７月１日開始執行，國六ｂ階段標準
在２０２３年７月１日開始執行。國六Ａ階段標準會相對寬鬆一些，國六Ｂ階段標準被稱是史上
最嚴格的排放標準。
　　最嚴格的國六Ｂ標準即將實施，對車企生產帶來一定的壓力，汽車整車概念股兩邊走，北汽
藍谷（滬：６００７３３）跌０﹒８％，東風汽車（滬：６００００６）跌０﹒７％，眾泰汽車
（深：０００９８０）跌０﹒３％，福田汽車（滬：６００１６６）跌０﹒３％，惟中國重汽
（深：０００９５１）升０﹒７％，金龍汽車（滬：６００６８６）升０﹒４％，長安汽車
（深：０００６２５）升０﹒３％，江淮汽車（滬：６００４１８）升０﹒２％。
　
＊乘聯會：４月乘用車零售銷量同比增加５５﹒５％＊
　
　　乘聯會數據顯示，２０２３年４月乘用車市場零售達到１６３萬輛，由於去年同期上海、吉
林等地疫情影響，同比增速５５﹒５％，環比增長２﹒５％，也是自２０１０年以來僅有的兩次
環比正增長之一。在預期刺激政策帶來的觀望、國六老庫存促銷戰進一步助長觀望情緒等綜合因
素的影響下，１－４月累計零售５８９﹒５萬輛，同比下降１﹒３％。（ｊｔ）

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