《經濟通通訊社１０日專訊》２月內蒙古新井煤礦發生大面積坍塌，導致５３名工人失聯或

死亡。事件發生後引起全國安全巡查，中國決定對內蒙古３２家露天煤礦進行停產整頓，涉及年

產能逾五千萬噸。

據「電煤圈」微信公眾號引述國家礦山安全監察局報道，相關煤礦因邊坡角問題而停產整頓

。問題嚴重的３０處煤礦撤銷產能核增文件或中止產能核增程序，退回至原有產能。其核增後的

年產能合計為５０１０萬噸，核增前為２６５５萬噸，產能縮減了２３５５萬噸。另外兩處煤礦

進行限期整改，整改不到位的退回至原有產能。原產能為１５０萬噸，如果也退回至原產能，則

縮減２７０萬噸。

去年，中國將煤炭產量提升至創紀錄的４５億噸，並繼續批准新的產能，來緩解再次出現供

電短缺的擔憂，此前一系列的電力短缺事件影響了工業活動。極端氣候也增添了供應不確定性，

令夏季空調需求達到創紀錄的水平。

滬深煤炭股今早急跌，中煤能源（滬：６０１８９８）挫２﹒１％，陝西煤業

（滬：６０１２２５）跌１﹒５％，潞安環能（滬：６０１６９９）、中國神華

（滬：６０１０８８）、山西焦煤（深：０００９８３）等跌逾１％，蘇能股份

（滬：６００９２５）、淮北礦業（滬：６００９８５）、兗礦能源（滬：６００１８８）等跌

近１％。（ｊｔ）



