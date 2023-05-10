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AH股新聞

10/05/2023 11:19

《Ａ股焦點》台灣４月對大陸出口晶片設備跌２６％，Ａ場半導體弱

　　《經濟通通訊社１０日專訊》台灣最新出口數據顯示，美國限制大陸獲取晶片製造設備的措
施繼續對台灣相關出口造成負面影響。台灣財政部發布的數據顯示，台灣４月向大陸和香港出口
了價值１﹒５１億美元的晶片製造設備，同比下降２６％。雖然降幅較３月的近３４％有所收窄
，但仍是連續第１０個月下降。
　　全球科技產品需求下滑也造成了台灣的出口下降。台灣４月份出口下降１３﹒３％，連續八
個月負增長，主因半導體晶片產業疲弱。台灣對大陸的集成電路晶片出口同比下降１９％，為連
續第六個月下降。
　　台灣向大陸出口晶片製造設備持續減少，增添大陸半導體發展難度，Ａ場半導體股弱勢，海
光信息（滬：６８８０４１）瀉１０﹒２％，寒武紀（滬：６８８２５６）插６﹒６％，北方華
創（深：００２３７１）跌近４％，兆易創新（滬：６０３９８６）跌２﹒４％，韋爾股份
（滬：６０３５０１）跌超２％，中微公司（滬：６８８０１２）跌１﹒５％，三安光電
（滬：６００７０３）跌０﹒８％，中芯國際（滬：６８８９８１）跌０﹒７％，華潤微
（滬：６８８３９６）跌０﹒２％。
　
＊大基金續減持２家半導體廠＊
　
　　另外，大陸推動半導體產業發展的國家集成電路產業投資基金（大基金）２０２３年以來屢
次減持引發關注，上周五（５日）連續減持兩企業，年內已有多達１２家半導體公司遭減持。
　　５月５日北方華創公告，大基金計劃減持公司股份數量累計不超過１０５９﹒１２萬股，佔
公司總股本比例為２％。同日國芯科技也公告稱，大基金因自身經營管理需要，擬減持不超過
２％、減持數量不超過４８０萬股。
　　由於美國當前針對半導體設備領域對中實施禁令，故市場格外關注大陸該產業的發展，北方
華創正是重點企業之一。因此在當前半導體產業弱勢情況下，大基金減持北方華創的動態引發關
注。（ｊｔ）
　

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