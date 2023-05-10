《經濟通通訊社１０日專訊》亞洲酷熱天氣預計將在今年夏季衝擊中國，恐將造成新一輪電

力供應短缺。中國能源報引述國網能源研究院報道稱，今年夏季全國電力供需將平衡偏緊；華中

、華東、西南電網區域在用電高峰時段可能出現電力供應緊缺。據中國氣象局，預計今年夏季中

國大部分地區氣溫偏高，部分區域可能會出現階段性的高溫熱浪。

亞洲部分地區在北半球正式入夏之前就已遭遇了一波熱浪，越南創下攝氏４４﹒２度的高溫

紀錄，菲律賓縮短學生在校時間，印度對大面積停電發出預警。據世界氣候歸因組織

（Ｗｏｒｌｄ Ｗｅａｔｈｅｒ Ａｔｔｒｉｂｕｔｉｏｎ）等研究機構的科學家表示，氣候變

化加劇了極端天氣事件出現的頻率。

Ａ場電力股表現偏軟，浙能電力（滬：６０００２３）挫２﹒６％，華電國際

（滬：６０００２７）跌２﹒１％，陝西能源（深：００１２８６）跌１﹒８％，華能國際

（滬：６０００１１）跌１﹒６％，大唐發電（滬：６０１９９１）跌１﹒５％，中國廣核

（深：００３８１６）跌１﹒３％，國電電力（滬：６００７９５）、國投電力

（滬：６００８８６）、三峽能源（滬：６００９０５）、長江電力（滬：６００９００）跌近

１％。



＊去年電力緊張局面導致汽車、太陽能等全球供應鏈受阻＊



去年由於極端高溫和缺乏雨水，長江流域出現乾旱，部分支流河段水位降至紀錄低位，導致

四川、雲南等依賴水力發電的地區出現嚴重的電力緊缺，政府為確保居民用電對一些工廠實施限

電措施，豐田汽車和本田汽車等公司當時都受到了影響。鋁產能大省雲南再次遭遇嚴重乾旱後上

月啟動新一輪電力負荷管理。極端天氣還對橡膠和花生等作物造成影響，可能會促使進口增加以

填補供應缺口，繼而令全球貿易流也受到影響。（ｊｔ）

