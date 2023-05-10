《經濟通通訊社１０日專訊》近來內地不少網民均反映就業困難，「３５歲被裁員」、「畢

業即失業」、「工作難找」等說法充斥在社交平台上，考公務員「上岸」成為不少年輕人的就業

目標。中國國家統計局公布今年第一季度經濟數據，其中城鎮調查失業率平均值為５﹒５％，但

１６－２４歲的青年失業率仍然高達１９﹒６％。內地《經濟日報》發表評論文章稱，在經濟轉

暖、政策托舉共同作用下，中國今年就業形勢保持總體穩定，但當前就業總量壓力依然存在，強

調要千方百計穩住就業基本盤。

文章指，民營企業提供了８０％的城鎮就業崗位，吸納了７０％以上的農村轉移勞動力，全

國新增就業有九成在民企，所以要充分發揮民企吸納就業的「蓄水池」和「穩定器」作用，支持

民企穩崗擴崗，形成促就業發展的長效機制。

對於高校畢業生就業問題，文章稱應鼓勵和引導大學生拓展就業思路和就業空間，「到更廣

闊的領域揮灑青春汗水，實現人生價值」，文章建議支持高校畢業生創新創業，引導他們關注並

投身新職業，同時亦鼓勵他們到民營企業「施展才華、實現價值」。文章又提議，當局可向就業

困難的高校畢業生發放求職創業補貼，及優先提供就業服務，建立精準幫扶體系。

至於農民工就業問題，文章認為農民工就地就近就業既是鞏固脫貧攻堅戰略成果的要求，也

是鄉村振興的基礎，建議要將農民工就業創業與鄉村振興密切結合，並發展新產業新業態，推動

鄉村休閒旅遊和直播帶貨、農村電商等新業態蓬勃發展，創造更多就業機會。（ｅｙ）

