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AH股新聞

10/05/2023 17:03

【政策解讀】內地新排放標準看齊國際，車企提前促銷清舊車

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國生態環境部和工信部等部門聯合公布，自今年７月１日起
在全國範圍內全面實施輕型汽車國六排放標準６Ｂ階段和重型柴油車國六排放標準６Ｂ階段，並
禁止生產、進口、銷售不符合標準的汽車。內媒引述汽車銷售人員的說法指，不符合國六Ｂ標準
的汽車將於７月起無法辦理車輛牌照號碼（即上牌），而在內地售賣不能上牌的車型涉嫌銷售欺
詐，廠家和經銷商會被判退一賠三，不會冒這樣的風險進行售賣。
　　被稱為史上最嚴的國六Ｂ到底有多嚴？根據規定，相比起現行的國六Ａ，國六Ｂ要求汽油車
的一氧化碳排放量下降２９％，總碳氫有機氣體下降５０％，非甲烷總烴下降４９％，氮氧化物
下降４２％，懸浮粒子下降３３％，排放限值要求全面看齊甚至超過國際標準。
　
＊車企打減價戰，清非國六Ｂ車庫存＊
　
　　國六Ｂ的到來車廠們亦心中有數，所以在今年春節後出現的一大波燃油車降價潮，除了有清
庫存的因素外，亦是為了限排政策升級做準備。乘聯會秘書長崔東樹接受內媒訪問時表示，此前
已有半年時間來銷售這些車型，對於車企和經銷商來說時間比較充裕，後期出現大規模促銷的情
況可能性並不大。
　　今年春節後各大車廠及經銷商展開減價促銷戰，例如東方汽車（滬：６００００６）化身「
價格屠夫」，夥拍湖北省政府推出史無前例的買車優惠，，補貼力度從５０００元到逾９萬元（
人民幣．下同）不等，引發網民熱議，甚至有網友稱要奔赴湖北買車；多地寶馬經銷商亦曾開啟
限時優惠活動，部分寶馬ｉ３車型最高可優惠１０萬元。（ｅｙ）

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