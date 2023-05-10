《經濟通通訊社１０日專訊》中紀委國家監委網站１０日發文，強調要堅決查處新型腐敗和

隱性腐敗，即自己隱身幕後，唆使親屬或其他「代理人」「第三人」收受賄賂、充當「白手套」

，其收受的好處不再局限於現金、禮金、銀行卡等形式，而是與掛名領薪、股票、期權等緊密結

合。

文章指，近年各地紀委監委在辦案中發現，本人直接出面收受賄賂的減少，很多是通過「代

理人」或「第三人」輸送利益。文章引述浙江省台州市紀委監委第四監督檢查室主任陳偉聰介紹

，此類違紀違法行為主要有幾種形式，包括利用「代理人」收取「中介費」、特定關係人「掛名

」領取薪酬、「合作經商型」受賄。

其中「中介費」問題，主要是在行政審批過程中，行政部門需要中介機構進行材料評估、鑑

定等，有可能出現部分領導幹部幫助中介機構出面站台，中介機構向企業收取高昂「中介費」的

情況。浙江台州三門縣就曾有中介機構收到「中介費」後與為其站台的官員按比例「分贓」。

杭州市紀委監委第十審查調查室副主任張維賢認為，有效防治新型腐敗和隱性腐敗，要始終

牢牢把握權力監督這一主線，並對信息技術的發展保持高度的敏感性和預見性。陳偉聰則認為，

這類受賄人不直接出面，調查銀行帳戶很難挖掘到有用線索，因此要注重從其社會關係網、親情

網中深挖徹查、精準查處。（ｓｌ）

