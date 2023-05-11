《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國家主席習近平１０日在河北省雄安新區

考察，主持召開高標準高質量推進雄安新區建設座談會並發表重要講話。他強調，雄安新區已進

入大規模建設與承接北京非首都功能疏解並重階段，工作重心已轉向高質量建設、高水平管理、

高質量疏解發展並舉。習近平並指出，短短６年裏，雄安新區從無到有、從藍圖到實景，一座高

水平現代化城市正在拔地而起，堪稱奇跡。這些成績是在世界百年未有之大變局、３年新冠疫情

的嚴峻形勢下取得的，殊為不易。實踐證明，黨中央關於建設雄安新區的重大決策是完全正確的

，各方面工作是扎實有效的。



＊考察雄安站及容東片區南文營社區＊



當天上午，習近平乘高鐵前往雄安新區，抵達後首先考察了雄安站的建設運行情況。習近平

指出，雄安站是雄安新區的交匯車站，要進一步完善聯通雄安站和雄安新區的交通「微細血管」

，提升人流物流聚集和疏散的效率。要把昝崗片區建設成為高端高新產業集聚區，讓各方來客一

到雄安，就能感受到雄安新區撲面而來的現代化新氣象。

習近平隨後乘車來到容東片區南文營社區。該社區安置了安新、容城兩縣回遷群眾５０００

多人。習近平先後來到黨群服務中心和社區食堂，同社區工作人員、現場辦事群眾、就餐的社區

老人等親切交流。習近平來到雄安城際站及國貿中心項目建設現場，了解啟動區重大基礎設施項

目及重點疏解項目規劃建設進展情況。



＊處理好承接北京非首都功能疏解和城市自身發展等關係＊



習近平強調，要牢牢把握黨中央關於雄安新區的功能定位、使命任務和原則要求，提高政治

站位，保持歷史耐心，處理好近期目標和中遠期目標、城市建設速度和人口聚集規模、產業轉移

和產業升級、政府和市場、承接北京非首都功能疏解和城市自身發展、城市建設和周邊鄉村振興

等重大關系，確保雄安新區建設和發展的正確方向。

習近平指出，要扎實推動疏解北京非首都功能各項任務落實，接續謀劃第二批啟動疏解的在

京央企總部及二、三級子公司或創新業務板塊等，著手謀劃金融機構、科研院所、事業單位的疏

解轉移。要繼續完善疏解激勵約束政策體系。對有關疏解人員的子女教育、醫療、住房、薪酬、

社保、醫保、公積金等政策，要按照老人老辦法、新人新辦法的原則要求，進一步細化實化政策

措施，確保疏解單位和人員享受到實實在在的好處。要堅持市場機制和政府引導相結合，項目和

政策兩手抓，通過市場化、法治化手段，增強非首都功能向外疏解的內生動力。



