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AH股新聞

11/05/2023 16:54

《駐京專電》商務部：２１個自貿區進出口額及使用外資均高於全國

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明　日北京專電》商務部新聞發言人束珏婷表示，今年一季度
，自貿試驗區外貿外資實現較快增長。２１個自貿試驗區進出口額１﹒８萬億元（人民幣．下同
），同比增長６﹒６％，高出全國１﹒８個百分點；其中出口７９４９億元，增長８﹒５％，進
口１０３６３億元，增長５﹒２％。實際使用外資７１９億元，同比增長２２﹒１％，高出全國
１７﹒２個百分點。自貿試驗區進出口總額和實際使用外資佔２１個省的比重分別為１９﹒４％
和１８﹒１％。
　　具體來看，自貿試驗區主要從以下四方面促進外貿外資發展：一是強化制度創新賦能發展。
二是聚焦重點產業促進發展。自貿試驗區精準施策推動發展優勢產業，有力促進外向型產業發展
。三是提供精準服務保障發展。多地自貿試驗區建立了外貿外資企「白名單」、服務台帳等，加
強生產經營服務保障。天津自貿試驗區探索人才跨境便利化舉措，出台首批境外職業資格認可目
錄。遼寧出台金融支持自貿試驗區高質量發展的２２條措施。北京自貿試驗區擴大出口信用保險
承保範圍，為小型外貿企業保駕護航。四是暢通物流通道服務發展。

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