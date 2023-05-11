《經濟通通訊社駐京記者黃燕明 日北京專電》商務部新聞發言人束珏婷表示，今年一季度

，自貿試驗區外貿外資實現較快增長。２１個自貿試驗區進出口額１﹒８萬億元（人民幣．下同

），同比增長６﹒６％，高出全國１﹒８個百分點；其中出口７９４９億元，增長８﹒５％，進

口１０３６３億元，增長５﹒２％。實際使用外資７１９億元，同比增長２２﹒１％，高出全國

１７﹒２個百分點。自貿試驗區進出口總額和實際使用外資佔２１個省的比重分別為１９﹒４％

和１８﹒１％。

具體來看，自貿試驗區主要從以下四方面促進外貿外資發展：一是強化制度創新賦能發展。

二是聚焦重點產業促進發展。自貿試驗區精準施策推動發展優勢產業，有力促進外向型產業發展

。三是提供精準服務保障發展。多地自貿試驗區建立了外貿外資企「白名單」、服務台帳等，加

強生產經營服務保障。天津自貿試驗區探索人才跨境便利化舉措，出台首批境外職業資格認可目

錄。遼寧出台金融支持自貿試驗區高質量發展的２２條措施。北京自貿試驗區擴大出口信用保險

承保範圍，為小型外貿企業保駕護航。四是暢通物流通道服務發展。

