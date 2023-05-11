《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》早前被國家安全機關公開執法的諮詢公司

凱盛融英昨日在官方微信發文稱，「近日，國家安全機關對我司進行了處罰，並提出了整改要求

。我司深刻認識到在過去的經營活動中未能充分履行國家安全防範責任，存在重大隱患和漏洞，

對國家安全造成了嚴重危害。我司在國家安全機關的指導下圍繞國家安全法律法規進行整改。」

文中稱，公司將成立合規管理委員會，由董事徐如杰、程頤江、圖強三名人員組成，其中程

頤江為主任委員。

據央視新聞早前報道，國家安全機關會同相關部門，對國內諮詢行業龍頭企業凱盛融英進行

公開執法。報道稱，凱盛融英把經濟利益凌駕於維護國家安全責任之上。在凱盛融英的專家庫裏

，僅涉及國防軍工領域的專家就有上千名，在境外諮詢中，公司對這些專家並沒有做任何規避。

凱盛融英的總部位於上海靜安寺核心商圈的寫字樓，公司共租賃了１９樓的整層和２９樓的

半層辦公室。現場升級了物業安保措施，必須由凱盛融英派人下來接，訪客才能上樓。

《上海證券報》引述凱盛融英一名負責人表示，目前公司內部仍在討論，預計會在本周或下

周發布公開回應，並表示對於其他內容無法置評。

