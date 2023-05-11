《經濟通通訊社１１日專訊》多家市場機構發布數據顯示，４月內地樓市成交回落。克而瑞

研究中心監測的３０個樣本城市房地產數據顯示，４月這些城市的新房成交面積為１６４２萬平

方米，環比下降２７％，同比上漲３７％。

諸葛找房數據研究中心也監測３０個樣本城市。這些城市４月新房成交面積環比下降２５％

，同比上漲３０％。

其中，同比數據增長明顯主要是由於２０２２年同期全國各地正處於新冠疫情管控期，樓市

成交寥寥，對比基數較低。而成交量環比均有所下降，主要是因為２月和３月，因早前疫情管控

期和春節假期積壓的購房需求集中釋放，全國樓市量價齊漲。４月以來，積壓購房需求釋放已進

入尾聲，是新房和二手房成交量下跌的主要原因。

此外，新房市場供應量下降亦是拉低成交水平的原因之一。克而瑞研究中心的數據顯示，

３０個樣本城市４月新房新增供應１３３３萬平方米，環比下降３５％，同比下降１９％。供應

量縮減，一方面是由於部分房企為了在一季度「搶收」而加速供貨，部分供應前置；另一方面，

３月下旬起，部分城市的來訪、認購等指標均開始轉弱，市場觀望情緒再起，房企的推盤積極性

進一步下降。（ｌｃ）

