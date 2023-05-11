《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海市衛健委日前發布《關於進一步提升

上海社區衛生服務能力的實施方案》，強化社區基本醫療服務功能，提出到２０２５年，上海要

新建、改建一批社區衛生服務機構，社區衛生服務設施１５分鐘慢行可達覆蓋率達到９０％以上

。基本實現社區醫療服務同質化，社區門診量佔上海常住居民門診總量的比例達到４０％以上。

《方案》指，社區門診以全科為主，要提升中醫診療和急救服務水平，有條件的可以開展適

宜外科手術，住院治療以康復、護理、安寧療護為主。同時將制定社區醫療服務基本病種清單，

加強社區檢查檢驗設備配置，提供心電、影像、檢驗、超聲等服務，加快完善除顫儀、心電監護

儀、霧化儀、簡易肺功能儀、供氧、中醫診療等必備醫療設備配置，有條件的社區可配置無創呼

吸機、ＣＴ等設備。暫時不具備條件的社區可通過與上級醫院或第三方專業機構簽訂服務合作協

議，滿足相關診療需求。另外，還放寬社區基本藥物用藥比例限制，加強與二、三級醫院用藥目

錄銜接，實現區域內醫療機構常見病用藥目錄一致。

《方案》又指，將優化門診和轉診預約服務，在二級及以上醫院推行非急診預約服務制度，

鼓勵非急診患者通過基層預約轉診就診。家庭醫生可開具並優先預約上級醫院適宜檢查檢驗項目

，還明確基本醫保基金增量向社區衛生服務機構傾斜。

值得一提的是，《方案》還擴大了家庭醫生簽約服務的覆蓋面，到２０２５年，上海常住居

民家庭醫生簽約服務覆蓋率達到４５％。家庭醫生在全科服務基礎上，結合居民需求，開展公共

衛生、康復、護理、兒科、口腔等適宜服務。

