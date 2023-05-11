《經濟通通訊社１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：推動雄安新區建設不斷取得新進展

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國家主席習近平１０日在河北雄安新區考察，主持召開座談會並發表講話稱，雄安新區已進入大

規模建設與承接北京非首都功能疏解並重階段，工作重心已轉向高質量建設、高水平管理、高質

量疏解發展並舉。要堅定信心，推動各項工作不斷取得新進展。



「現代新國企」是怎樣煉成的

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近日，中國證券報實地採訪鎮海煉化、中國巨石、中遠海運控股股份有限公司，切身感受國資央

企奮力打造「現代新國企」的鏗鏘步伐。



北京：提高信創企業上市掛牌效率

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北京市經信局１０日發布《關於加快打造信息技術應用創新產業高地的若干政策措施》，明確了

十大政策，包括提高信創專精特新、「小巨人」企業在北交所等交易市場上市掛牌效率，加速形

成信創板塊；對在北交所等交易市場上市的信創企業給予市區兩級補貼等。





《上海證券報》



習近平：推動雄安新區建設不斷取得新進展

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國家主席習近平１０日在河北雄安新區考察，主持召開座談會並發表講話稱，雄安新區已進入大

規模建設與承接北京非首都功能疏解並重階段，工作重心已轉向高質量建設、高水平管理、高質

量疏解發展並舉。要堅定信心，推動各項工作不斷取得新進展。



各地多維推進製造業創新升級

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今年以來，國務院常務會議多次就製造業升級作出部署，各地也立足自身特點積極發展壯大製造

業。近期山東、吉林、湖南等地陸續發布政策，從短板產業補鏈、傳統產業升鏈、優勢產業延鏈

、新興產業建鏈等角度入手，著力營造製造業高質量發展的良好生態。



李雲澤任國家金融監督管理總局黨委書記

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據銀保監官網消息，５月１０日下午，國家金融監督管理總局召開領導幹部會議。中央組織部有

關負責人宣布了中央決定：李雲澤任國家金融監督管理總局黨委書記。





《證券時報》



習近平：推動雄安新區建設不斷取得新進展

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國家主席習近平１０日在河北雄安新區考察，主持召開座談會並發表講話稱，雄安新區已進入大

規模建設與承接北京非首都功能疏解並重階段，工作重心已轉向高質量建設、高水平管理、高質

量疏解發展並舉。要堅定信心，推動各項工作不斷取得新進展。



社保基金會：更好發揮長期資金優勢和市場引領作用

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社保基金會９日召開黨組會議強調，理事會各級黨組織、全體黨員幹部要進一步找準服務國家大

局的切入點和著力點，更好發揮長期資金優勢和市場引領作用。



銀行間債市監管聲急，賺快錢絕非長久之計

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短短兩天內，７家金融機構被接連點名。近日，中國銀行間市場交易商協會頻頻重拳出擊，嚴厲

打擊金融機構在債券發行、承銷、交易等各項業務的違規行為，進一步淨化了市場環境，維護市

場正常運行秩序。（ｌｃ）

