《經濟通通訊社１１日專訊》中信建投證券首席策略分析師陳果表示，維持下半年經濟慢復

甦判斷，預計Ａ股市場波動中樞上移。

在配置方面，陳果認為，下半年應核心關注傳媒、計算機、通訊、半導體、中藥、非銀金融

、建築等７大行業，主題則關注ＡＩ╱數字經濟及中特估（中國特色估值體系）。

陳果認為，如果下半年宏觀變量無顯著變化，結構線索主要還是在於價值股重估挖掘和科技

股機會把握，但都需要圍繞基本面邊際變化進一步深化優選，且整體來看預計漲幅居前的主要來

自後者。

陳果表示，ＴＭＴ（通訊、傳媒、科技）板塊後續將有分化，公司的基本面非常重要，後續

科技股還會有一波行情，但股票市場表現與企業盈利的相關性會增強。對於中特估，陳果稱，市

場認同中特估行情基礎在於在整體景氣不強的背景下，紅利策略具備吸引力，隨著中特估相關優

質國企估值有所修復和經濟復甦的持續，價值股行情也會有邏輯的演進和分化。



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