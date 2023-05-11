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AH股新聞

11/05/2023 11:16

【數據解讀】機構：內地經濟低迷通縮預期增強，降息降準概率增

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，４月ＣＰＩ同比升０﹒１％，低於預期的上
漲０﹒４％，創超過兩年低。４月ＰＰＩ同比下降３﹒６％，遜於預估的下降３﹒２％，並創下
３年以來最大降幅。有分析認為，ＰＰＩ、ＣＰＩ超出市場預期下降意味著內地經濟仍低迷，通
縮預期正在增強，人行降準、降息概率增加。
　　華創證券投資顧問部總經理屈慶表示，通縮預期在增強，數據比市場預期低不少。如果不降
息，企業實際貸款利率比較高。雖然名義貸款利率比較低，但ＰＰＩ為負，企業收入下降，因此
實際貸款利率是這幾年比較高的水平。人行必須要降息才能止住這種勢頭。價格是反映經濟一面
很好的鏡子，這數據顯示經濟現在還不太行。
　　上海證券宏觀分析師胡月曉指出，４月通脹超出市場預期下降，印證了之前一直說的經濟低
迷時期通縮是主要趨勢的判斷。中國經濟在疫情後全面恢復正常化後回暖，但整體仍偏弱，仍屬
低迷期。受基數效應和生豬產業等關鍵商品產業周期性變化影響，預計未來低迷仍將延續，降準
、降息仍是大概率事件。（ｄｗ）

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