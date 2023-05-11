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AH股新聞

11/05/2023 17:33

《中國監管》交易商協會對建設銀行啟動自律調查，涉債券承銷違規

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國銀行間市場交易商協會今日發布公告，基於監管部門反饋
線索，依據《銀行間債券市場自律處分規則》，交易商協會已對中國建設銀行股份有限公司
（００９３９）（滬：６０１９３９）債務融資工具承銷業務涉嫌違規行為開展自律調查。
（ｄｗ）

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