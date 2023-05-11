《經濟通通訊社１１日專訊》因疫情而與世隔絕三年的中國終於敞開國門，但美國航司卻無

意恢復昔日繁忙無比的中美航線。據外電引述知情人士透露，未來美國航空、達美航空、美聯航

這三大美國航司的中國航線航班數量將繼續低於疫情前的水平，但不是因為需求減弱，而是因為

俄羅斯對包括美國在內的３０多個國家關閉領空，其中並不包括中國。美方認為中國能夠穿越俄

羅斯領空的航線佔了燃油成本低的便宜，而且票價低、飛行時間也更短。

美國航司表示，航線劣勢已經讓三大航司每年損失２０億美元，因為更長航線需要多加載數

千加侖燃油，他們只能減少幾十個乘客座位及艙內貨物載量。由於繞行俄羅斯成本很高，美聯航

和美國航空已經取消了一些計劃中的飛印度航線。

法航也有同樣意見，認為中國可以飛越俄羅斯領空而享有不公平的優勢，正在要求法國政府

限制中國航司的航班數量。但法航同時要求將自身飛往中國的航班增加一倍以上，達到每周１４

個。



＊美國和中國目前每周僅得２４個直飛航班＊



中美兩國關係整體惡化，且難以快速找到外交解決方案。在疫情爆發前的２０１９年，美國

和中國平均每周３４０個直飛航班，而現在一周最多只有２４個。但另一方面，日本全日空，英

國航空和阿聯酋航空等航司已經重啟或宣布恢復每日飛往北京，廣州、上海等中國城市的航班。

大韓航空表示，該公司的中國航班數量已經達到疫情前水平，從４月的每周１３個增加到８４個

，本月計劃進一步增加到９９個。（ｊｔ）

