《經濟通通訊社１１日專訊》科大訊飛（深：００２２３０）在調研紀要中表示，網傳訊飛

星火大模型「套殼ＯｐｅｎＡＩ的ＣｈａｔＧＰＴ」既不符合事實，也不符合邏輯。該公司解釋

，如果是套殼ＣｈａｔＧＰＴ，就不可能出現訊飛星火大模型的響應速度比ＣｈａｔＧＰＴ還快

；更不會出現訊飛星火大模型在文本生成、知識問答、數學能力等方面的結果均優於

ＣｈａｔＧＰＴ的情況。

有機構投資者表示，當詢問訊飛星火「你是誰」或者「你和ＯｐｅｎＡＩ的關係」時，經常

會錯誤出現ＣｈａｔＧＰＴ相關信息，科大訊飛回應，這是大模型常見的模型人設問題，大模型

不堅持自己的觀點，對於一些客觀事實，會聽從用戶意見，受到用戶干擾。這是現有大模型的已

知和常見問題。

科大訊飛指出，訊飛星火認知大模型為公司自主研發，使用了海量數據訓練。但由於

ＣｈａｔＧＰＴ比較火，訓練數據中出現較多ＯｐｅｎＡＩ、ＣｈａｔＧＰＴ等詞匯，因而在有

些問答中會錯誤地出現以上信息。公司研究團隊正在積極解決該問題，預計６月９日的版本在這

類問題上會有大幅度改善。（ｊｔ）

