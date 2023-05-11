  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

11/05/2023 15:55

【ＡＩ熱潮】被指「套殼」ＣｈａｔＧＰＴ，科大訊飛：不符合事實

　　《經濟通通訊社１１日專訊》科大訊飛（深：００２２３０）在調研紀要中表示，網傳訊飛
星火大模型「套殼ＯｐｅｎＡＩ的ＣｈａｔＧＰＴ」既不符合事實，也不符合邏輯。該公司解釋
，如果是套殼ＣｈａｔＧＰＴ，就不可能出現訊飛星火大模型的響應速度比ＣｈａｔＧＰＴ還快
；更不會出現訊飛星火大模型在文本生成、知識問答、數學能力等方面的結果均優於
ＣｈａｔＧＰＴ的情況。
　　有機構投資者表示，當詢問訊飛星火「你是誰」或者「你和ＯｐｅｎＡＩ的關係」時，經常
會錯誤出現ＣｈａｔＧＰＴ相關信息，科大訊飛回應，這是大模型常見的模型人設問題，大模型
不堅持自己的觀點，對於一些客觀事實，會聽從用戶意見，受到用戶干擾。這是現有大模型的已
知和常見問題。
　　科大訊飛指出，訊飛星火認知大模型為公司自主研發，使用了海量數據訓練。但由於
ＣｈａｔＧＰＴ比較火，訓練數據中出現較多ＯｐｅｎＡＩ、ＣｈａｔＧＰＴ等詞匯，因而在有
些問答中會錯誤地出現以上信息。公司研究團隊正在積極解決該問題，預計６月９日的版本在這
類問題上會有大幅度改善。（ｊｔ）

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金