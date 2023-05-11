《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布的數據顯示，４月全國居民消費價格

（ＣＰＩ）同比升０﹒１％，低於預期的上漲０﹒４％，並創２０２１年２月以來最低水平，環

比下降０﹒１％。物價同比近乎持平，按月則下跌，進一步引發市場對中國內需疲軟的憂慮，盡

管中國政府解釋是受去年高基數效應所影響。而就在通脹數據推出之前，市傳內地銀行被要求調

低存款利率上限，則被視為中國貨幣部門為提振經濟而作出的努力。

在通縮預期陰影下，大市表現不振，保險及券商板塊盤中曾走高護盤，但亦相繼回落，加上

中特估概念繼續捱沽，滬綜指今早跌０﹒１１％，報３３１５﹒５５點，至於深市則受鋰電及互

聯網概念刺激走高，深成指揚０﹒４１％，創業板指更漲１﹒０４％。

交投進一步縮水，兩市半日成交５８２９億元（人民幣．下同），較上日同時段成交大減

９﹒７％，關注全日成交能否守住萬億關口；南下資金循陸股通淨流出７﹒８億元。

至於４月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）亦錄得同比下降３﹒６％，遜於預估的下降

３﹒２％，創下２０２０年５月以來最大降幅，環比下降０﹒５％。



＊金融股出力護盤＊



保險股今早走高護盤，盤中升幅稍收窄，中國人壽（滬：６０１６２８）升２﹒５％，新華

保險（滬：６０１３３６）升１﹒４％，中國人保（滬：６０１３１９）升０﹒９％，中國平安

（滬：６０１３１８）揚０﹒３％；券商股早段亦全線拉漲，盤中則見部分下跌，信達證券

（滬：６０１０５９）漲３﹒９％，光大證券（滬：６０１７８８）升２﹒１％，華泰證券

（滬：６０１６８８）、首創證券（滬：６０１１３６）走高１﹒３％，中國銀河

（滬：６０１８８１）則跌５﹒６％，中銀證券（滬：６０１６９６）跌３﹒２％。



＊鋰電池成今早亮點＊



新能源汽車企業理想汽車（０２０１５）首季業績強勁，加上內地汽車排放標準即將升級，

刺激鋰電概念今早表現強勁，創業板股王寧德時代（深：３００７５０）升２﹒９％，報

２３９﹒２８元，帶動創業板拉漲，至於另一行業龍頭比亞迪（深：００２５９４）升１﹒９％

；其他相關股方面，津膜科技（深：３００３３４）飆兩成漲停，達志科技

（深：３００５３０）升１６﹒８％，天力鋰能（深：３０１１５２）升１２﹒７％，正業科技

（深：３００４１０）升１１﹒５％，國光電器（深：００２０４５）、寶明科技

（深：００２９９２）升一成漲停。（ｅｙ）

