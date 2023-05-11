《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布的數據顯示，４月全國居民消費價格

（ＣＰＩ）同比升０﹒１％，低於預期的上漲０﹒４％，並創２０２１年２月以來最低水平，環

比下降０﹒１％。物價同比近乎持平，按月則下跌，進一步引發市場對中國內需疲軟甚至出現通

縮的憂慮。就在通脹數據推出之前，市傳內地銀行被要求調低存款利率上限，被視為中國貨幣部

門為提振經濟而作出的努力。

在通縮預期陰影下，大市表現不振，保險及券商板塊盤中曾走高護盤，但亦相繼回落，加上

中特估概念繼續捱沽，滬綜指保持小跌直至全日收市，收跌０﹒２９％，報３３０９﹒５５點，

連續第三日下跌。至於深市早段受鋰電及互聯網概念刺激走高，午後則表現回落，深成指揚

０﹒０２％，創業板指升０﹒６３％。

交投大幅縮水，兩市全日成交只有８９５９億元（人民幣．下同），是３月２１日以來成交

新低，結束連續２４個交易日突破１萬億元的趨勢，按日大減１２﹒２％，南下資金循陸股通淨

流入近３０００萬元。

至於４月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）亦錄得同比下降３﹒６％，遜於預估的下降

３﹒２％，創下２０２０年５月以來最大降幅，環比下降０﹒５％。



＊保險股護盤，中特估續弱＊



保險股撐市，中國人壽（滬：６０１６２８）升２﹒５％，新華保險（滬：６０１３３６）

升１﹒５％，中國人保（滬：６０１３１９）升１﹒４％，中國平安（滬：６０１３１８）揚

０﹒１％。

近來備受關注的中特估概念連續多日捱沽，中國外運（滬：６０１５９８）、中油資本

（深：０００６１７）、小商品城（滬：６００４１５）、中船科技（滬：６０００７２）、中

信金屬（滬：６０１０６１）集體跌停，中科曙光（滬：６０３０１９）挫７﹒５％，中工國際

（深：００２０５１）跌５﹒８％，中糧資本（深：００２４２３）跌４﹒４％，中國科傳

（滬：６０１８５８）走低４﹒２％。



＊四大行續跌，網紅股全日最紅＊



據《路透》引述消息人士稱，中國全國市場利率定價自律機制日前通知，自下周一（１５日

）起，下調銀行「協定存款」及「通知存款」自律上限，具體包括四大國有銀行自律上限下調

３０個基點，其他金融機構自律上限下調５０個基點。國泰君安分析，中國將對協定存款及通知

存款自律上限進行調整下調幅度較大，但預計對當前整體存款市場生態的直接影響較小。

Ａ場四大行今早低開後反覆向上，惟盤中仍向下走，工商銀行（滬：６０１３９８）、農業

銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒６％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌１﹒２％，中國銀行

（滬：６０１９８８）更挫３﹒５％。

中國演出行業協會指出，去年直播與短視頻市場營收達１９９２﹒３４億元，按年增長８％

。網絡直播股午後飆升，榮信文化（深：３０１２３１）、華策影視（深：３００１３３）、華

誼兄弟（深：３０００２７）飆兩成漲停，中南文化（深：００２４４５）、歡瑞世紀

（深：０００８９２）、引力傳媒（滬：６０３５９８）、文投控股（滬：６００７１５）、中

廣天擇（滬：６０３７２１）、遙望科技（深：００２２９１）升一成漲停。（ｅｙ）









表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９９０﹒６６ －０﹒１６

上證綜合指數 ３３０９﹒５５ －０﹒２９ ４０１３﹒１４

上證Ａ股指數 ３４６９﹒１９ －０﹒２９

深證成份指數 １１１４２﹒５３ ＋０﹒０２ ４９４５﹒９３

深圳創業板指數 ２２７６﹒５７ ＋０﹒６３

上證Ｂ股指數 ２９２﹒０１ －０﹒１７ １﹒４８

深證Ｂ股指數 １１８９﹒５６ －０﹒４３ ０﹒７１

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