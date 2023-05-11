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AH股新聞

11/05/2023 15:10

《滬股通》上證Ａ股指數收跌０﹒２９％，報３４６９﹒１９點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌０﹒２９％，報３４６９﹒１９點。
　　保險股走高護盤，中國人壽（滬：６０１６２８）升２﹒５％，新華保險
（滬：６０１３３６）升１﹒５％，中國人保（滬：６０１３１９）升１﹒４％，中國平安
（滬：６０１３１８）揚０﹒１％；券商股亦全線拉漲，信達證券（滬：６０１０５９）漲
３﹒７％，光大證券（滬：６０１７８８）升１﹒２％，華泰證券（滬：６０１６８８）升
０﹒６％。
　　據《路透》引述消息人士稱，中國全國市場利率定價自律機制日前通知，自下周一（１５日
）起，下調銀行「協定存款」及「通知存款」自律上限，具體包括四大國有銀行自律上限下調
３０個基點，其他金融機構自律上限下調５０個基點。四大行走低，工商銀行
（滬：６０１３９８）跌０﹒６％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒６％，建設銀行
（滬：６０１９３９）跌１﹒２％，惟中國銀行（滬：６０１９８８）跌３﹒５％。
　　經濟數據不佳拖累大市氣氛，部分中特估概念繼續走低，其中以軍工、航運及石油類股票表
現最弱。中船科技（滬：６０００７２）、中國外運（滬：６０１５９８）、中信金屬
（滬：６０１０６１）跌停，中船防務（滬：６００６８５）跌３﹒７％，中國科傳
（滬：６０１８５８）走低４﹒２％。（ｊｔ）

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