《經濟通通訊社１１日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌０﹒２９％，報３４６９﹒１９點。

保險股走高護盤，中國人壽（滬：６０１６２８）升２﹒５％，新華保險

（滬：６０１３３６）升１﹒５％，中國人保（滬：６０１３１９）升１﹒４％，中國平安

（滬：６０１３１８）揚０﹒１％；券商股亦全線拉漲，信達證券（滬：６０１０５９）漲

３﹒７％，光大證券（滬：６０１７８８）升１﹒２％，華泰證券（滬：６０１６８８）升

０﹒６％。

據《路透》引述消息人士稱，中國全國市場利率定價自律機制日前通知，自下周一（１５日

）起，下調銀行「協定存款」及「通知存款」自律上限，具體包括四大國有銀行自律上限下調

３０個基點，其他金融機構自律上限下調５０個基點。四大行走低，工商銀行

（滬：６０１３９８）跌０﹒６％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒６％，建設銀行

（滬：６０１９３９）跌１﹒２％，惟中國銀行（滬：６０１９８８）跌３﹒５％。

經濟數據不佳拖累大市氣氛，部分中特估概念繼續走低，其中以軍工、航運及石油類股票表

現最弱。中船科技（滬：６０００７２）、中國外運（滬：６０１５９８）、中信金屬

（滬：６０１０６１）跌停，中船防務（滬：６００６８５）跌３﹒７％，中國科傳

（滬：６０１８５８）走低４﹒２％。（ｊｔ）

