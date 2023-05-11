《經濟通通訊社１１日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒０２％，報１１１４２﹒５３點

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新能源汽車企業理想汽車（０２０１５）首季業績強勁，加上內地汽車排放標準即將升級，

刺激鋰電概念表現強勁，創業板股王寧德時代（深：３００７５０）升３﹒４％，報２４０﹒４

元人民幣，帶動創業板拉漲，至於另一行業龍頭比亞迪（深：００２５９４）升１﹒５％。

報告顯示中國網絡直播用戶規模達７﹒５１億，同比增長６﹒７％，佔整體網民的

７０﹒３％；短視頻用戶規模為１０﹒１２億，同比增長８﹒３％，佔整體網民的９４﹒８％。

網絡直播股飆升，光線傳媒（深：３００２５１）漲８﹒４％，萬達電影（深：００２７３９）

飆近６％，芒果超媒（深：３００４１３）抽升５﹒８％。

國家移民管理局自今年５月１５日起全面恢復實行內地居民赴港澳團隊旅遊簽注「全國通辦

」。攜程數據則顯示，港澳旅遊在「五一」節後依舊火爆，５月份港澳跟團遊訂單量環比增長七

成左右。旅遊股回升，眾信旅遊（深：００２７０７）升０﹒７％，雲南旅遊

（深：００２０５９）升１﹒６％。（ｊｔ）

