《經濟通通訊社１１日專訊》據《路透》引述消息人士稱，中國全國市場利率定價自律機制

日前通知，自下周一（１５日）起，下調銀行「協定存款」及「通知存款」自律上限，具體包括

四大國有銀行自律上限下調３０個基點，其他金融機構自律上限下調５０個基點。國泰君安分析

，中國將對協定存款及通知存款自律上限進行調整下調幅度較大，但預計對當前整體存款市場生

態的直接影響較小。

Ａ場四大行今早低開後反覆向上，工商銀行（滬：６０１３９８）現微升０﹒４％，農業銀

行（滬：６０１２８８）升０﹒３％，建設銀行（滬：６０１９３９）升０﹒３％，惟中國銀行

（滬：６０１９８８）跌０﹒５％。

其他銀行股集體微漲，寧波銀行（深：００２１４２）揚２﹒２％，招商銀行

（滬：６０００３６）彈１﹒５％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升１﹒３％，平安銀行

（深：０００００１）升１﹒３％，江蘇銀行（滬：６００９１９）升１﹒２％，交通銀行

（滬：６０１３２８）升０﹒８％，民生銀行（滬：６０００１６）升０﹒７％，光大銀行

（滬：６０１８１８）升０﹒６％，興業銀行（滬：６０１１６６）升０﹒４％。

國泰君安首席固收分析師覃漢表示，消息稱下調後國有四大行銀行執行基準利率加１０個基

點，其它金融機構執行基準利率加２０個基點；本次下調後，上限較先前下降４０－５５個基點

，調整幅度較大。不過考慮到目前多數銀行協定存款與通知存款利率離調整後的存款利率，上限

仍有空間，對當前整體存款市場生態的直接影響較小。他表示，協定存款主要針對企業單位且利

率較高，表現為企業活期存款利率遠高於個人活期存款利率，加重銀行負債成本負擔。（ｊｔ）

