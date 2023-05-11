《經濟通通訊社１１日專訊》再有美國華僑領袖遭美國政府檢控間諜罪名。美國聯邦調查局

日前在麻省波士頓拘捕當地華人社團領袖梁利堂（音譯），他被指協助中國政府收集海外異見人

士的信息，被控串謀充當外國政府代理人罪名，有關聽證會定於周四舉行。

梁利堂曾任大波士頓地區和平統一促進會主席，還曾擔任美中文化協會書記、美國中餐聯盟

副主席以及波士頓梁氏宗親會代表，是當地華人社區領袖。

美國司法部上月起訴兩名華僑領袖盧建旺及陳金平，兩人被指在美國境內秘密為中國設立海

外警察站，而時隔僅一個月後再有華僑領袖被指與中國政府有非法聯繫而被起訴。

起訴書顯示，梁利堂現年約６３歲，美籍華人，他被指自２０１８年起為中國政府效力，並

向中國駐紐約總領事館官員及他人發送當地華人和組織的信息。起訴書顯示梁利堂曾多次向中方

官員提供他人的個人信息，包括前學運人士及當地親台社團的成員等；在２０１９年波士頓聲援

香港反修例運動中，梁被指聽從中方官員安排，在當地組織了一個反抗議運動，並在現場拍攝參

與聲援香港活動人士的照片；梁亦被指向中方推薦兩名「年少有為」的人士，在他與中方官員的

聊天記錄中顯示，他曾表示兩人適合培養和訓練。（ｅｙ）（ｚｚ）

