《經濟通通訊社１１日專訊》據內媒報道，內地監管部門在檢查了４５家券商及３００篇券

商研究報告後，日前向各券商發布檢查情況通報，指出三大問題：部分公司內控制度未根據法規

規範要求及時更新調整；內控制度執行有效性不足；研報制作審慎性不足，個別員工私自發表證

券分析意見。

通報內容中特別提到了敏感信息安全。通報指出，禁止傳播涉及國家安全、市場重大影響的

敏感不實信息，明確敏感領域研報的信息來源專項提級審核措施，嚴防失洩密事件發生；證券分

析師通過調研、專家訪談等方式獲取的相關機構、行業信息，應細致核實其信息的合法合規性，

必要時應與當事機構、權威單位進行核實，確保信息真實準確、合法合規，並納入工作底稿留痕

。

通報亦強調對分析師言論的管控，提到分析師要保持高度敏感性，對研報涉及的重要敏感信

息可能對市場產生的影響進行審慎評估，證券公司要規範分析師公開發表言論和客戶服務活動的

管控，強化輿情風險管理。

內地在通過新版《反間諜法》後迅即進行各類「反間諜」行動，曾突擊調查多家跨國諮詢公

司的中國分公司，包括貝恩、美思明智及凱盛融英，更有當地員工被拘捕，其中凱盛融英的案例

遭中央電視台重點報道，當局指控該企業非法獲取中國在關鍵領域的機密資料。部分券商研究所

因缺乏一些行業領域的專家資源，會與類似凱盛融英的第三方供應商對接，今次監管特別提及禁

止傳播敏感不實信息，料亦與反間諜工作有關，而在凱盛融英被當局調查後，據報已有券商終止

與其合作。（ｅｙ）

