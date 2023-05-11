《經濟通通訊社１１日專訊》國家移民管理局公告，為進一步保障便利中外出入境人員往來

，促進服務對外開放，自２０２３年５月１５日起進一步調整優化出入境管理政策措施。包括全

面恢復實行內地居民赴港澳團隊旅遊簽注「全國通辦」，實施內地居民申辦赴港澳地區探親、工

作、學習證件「全國通辦」及全面恢復口岸快捷通關等。

公告表示，內地居民可向全國任一公安機關出入境管理機構提交赴香港、澳門團隊旅遊簽注

申請，申辦手續與戶籍地一致。內地居民因探親、工作、學習，以及因就醫、訴訟、處理財產等

事由擬前往港澳地區的，亦可向全國任一公安機關出入境管理機構提交與申請事由相應的探親、

逗留和其他三類簽注申請，申辦手續與戶籍地一致。

此外，在１月８日恢復毗鄰港澳口岸邊檢快捷通關的基礎上，按照疫情前做法和標準要求，

允許持中華人民共和國普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證、港澳居民來往內地通行證

、台灣居民來往大陸通行證（５年有效）、一年多次有效出入境通行證的中國公民；持外國護照

和外國人永久居留證、外國電子護照及６個月以上外國人居留許可的外國人；在定期國際航班上

工作的中國籍機組人員和可免簽入境或已辦妥１年或以上乘務、任職簽證或居留證件的外國籍機

組人員可經邊檢快捷通道通行。

公告同時宣布調整在澳門就讀的內地學生逗留簽注有效期。公安機關出入境管理機構對赴澳

門高等院校就讀的內地學生，簽發的逗留簽注有效期由最長不超過１年，調整為與其在澳門就讀

的學習期限一致。（ｓｌ）

