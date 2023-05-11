《經濟通通訊社１１日專訊》２０２３中國網絡表演（包括直播與短視頻）行業年會１１日

在北京舉行。會上發布的行業發展報告顯示，２０２２年中國網絡表演行業整體市場營收達

１９９２﹒３４億元（人民幣．下同），較２０２１年增長８％。主播帳號累計開通超１﹒５億

個，同比增長７﹒１％。短視頻內容創作者帳號（帳號曾有過短視頻內容創作發布行為）累計超

１０億個。

報告顯示，截至２０２２年，中國直播、短視頻行業直接或間接帶動就業機會超１億個，成

為青年群體的擇業新選擇。主要直播、短視頻企業吸引求職者數量約５０萬人。報告亦發現，當

前主播群體已逐漸呈現高學歷化、年輕化、職業化趨勢，短視頻創作者向著年輕群體和中高齡群

體兩極發展。

此外，直播使用者整體增速放緩。截至２０２２年１２月，中國網絡直播使用者規模達

７﹒５１億，同比增長６﹒７％，佔整體網民的７０﹒３％；短視頻使用者規模為１０﹒１２億

，同比增長８﹒３％，佔整體網民的９４﹒８％。

報告又顯示，根據主要上市企業公開財報和行業採樣信息測算，去除線上營銷廣告業務，截

至２０２２年，上市主體１１家，中、頭部直播平台約２０家，中、頭部短視頻平台約１５家。

截至２０２２年末，具有網絡表演經營資質的經營性互聯網文化單位有６２６３家，其中

２０２２年新增企業１９５９家；網絡表演經紀機構（ＭＣＮ機構）ＭＣＮ機構數量（以企業營

業執照數量計算）與２０２１年基本持平，維持在超２﹒４萬家。（ｓｌ）



