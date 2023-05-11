《經濟通通訊社１１日專訊》中國商務部部長王文濤１１日與厄瓜多爾生產、外貿、投資和

漁業部部長普拉多分別代表本國政府，通過視頻方式正式簽署兩國之間的《自由貿易協定》（下

稱「中厄自貿協定」）。協定簽署後，雙方將分別履行各自國內程序，推動協定早日生效實施。

根據中厄自貿協定，在貨物貿易關稅減讓方面，中厄雙方將分別對９０％的稅目相互取消關

稅，其中約６０％的稅目在協定生效後立即取消關稅。其中中方實施零關稅的產品將全面覆蓋厄

方主要出口產品，協定生效後，厄產的香蕉、白蝦、魚、魚油、鮮花和乾花、可可和咖啡等產品

進入中國市場時，關稅將從目前的５％－２０％逐步降至零。厄方亦將對中方主要出口產品實施

零關稅，協定生效後，中國產的塑料製品、化學纖維、鋼鐵製品、機械器具、電氣設備、家具裝

飾、汽車及零部件等大多數產品進入厄方市場時，關稅將在目前５％－４０％的基礎上逐步削減

取消。

中國是厄瓜多爾第二大貿易夥伴，而厄瓜多爾是中國在拉美地區重要的經貿夥伴和農漁能礦

產品進口來源地，也是共建「一帶一路」的重要合作夥伴。２０２２年，中厄雙邊貿易額達

１３１億美元，同比增長１９﹒７％，連續兩年增幅超過兩位數。

中厄自貿協定談判於２０２２年２月啟動，經過１年磋商，於２０２３年２月結束。中厄自

貿協定是中國對外簽署的第２０個自貿協定，厄瓜多爾成為中國第２７個自貿夥伴，也是繼智利

、秘魯、哥斯達黎加之後中國在拉美地區的第四個自貿夥伴。（ｓｌ）

