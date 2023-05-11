《經濟通通訊社１１日專訊》國家衛健委１０日發布通知，將「糾正醫藥購銷領域和醫療服

務中不正之風部際聯席工作機制」成員單位，由原來９個部門增至１４個部門，包括國家衛健委

、教育部、工信部、公安部、財政部、商務部、審計署、國資委、稅務總局、市場監管總局、國

家醫保局、國家中醫藥局、國家疾控局、國家藥監局。該１４部門同時發布今年相關糾正不正之

風工作要點，包括健全完善新時代糾風工作體系，整治行業重點領域的不正之風問題，強化醫保

基金監督管理，深入治理醫療領域亂象，重點整治醫藥領域突出腐敗問題等。

在整治行業重點領域不正之風方面，工作要點提出要重點關注行業管理、行業組織及醫藥產

品銷售採購中的問題。在普惠制認證、行政許可、日常監督和行政執法等行業管理過程中，尤其

要整治洩露招投標價格、申報資料、技術數據等工作秘密的問題，以及違規干預行業的設置審批

，包括第三方醫學檢驗機構及醫美、口腔等醫療機構和診療科目等事項。

行業組織方面的整治重點，是各級各類行業組織或學（協）會在工作或推進業務主管部門委

託事項過程中，以「捐贈」、學術活動、舉辦或參加會議等名義變相攤派，為非法輸送利益提供

平台，違規接受捐贈資助等問題。醫藥產品銷售採購方面，整治重點則是醫藥產品銷售過程中的

「帶金銷售」，給予醫療機構從業人員回扣、假借各種形式向有關機構輸送利益等問題；以及在

藥品、醫用耗材集中帶量採購中，不履行採購合同等問題。（ｓｌ）

