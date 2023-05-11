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AH股新聞

11/05/2023 10:00

【數據解讀】ＰＰＩ三年新低，受商品價格波動、國際需求偏弱影響

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，４月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同
比下降３﹒６％，遜於預估的下降３﹒２％，並創下２０２０年５月以來最大降幅，環比下降
０﹒５％。
　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀表示，主要受國際大宗商品價格波動、國內外市場
需求總體偏弱及上年同期對比基數較高等因素影響。
　　按月看，ＰＰＩ由上月持平轉為下降０﹒５％。受國際原油價格波動影響，國內石油煤炭及
其他燃料加工業價格下降２﹒３％。鋼材、水泥等行業供應整體充足，但需求不及預期，黑色金
屬冶煉和壓延加工業價格下降１％，水泥製造價格下降０﹒１％。煤炭產能繼續釋放，加之進口
量仍較大，煤炭開採和洗選業價格下降４％。另外，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降
０﹒７％，汽車製造業價格下降０﹒２％。
　　按年看，ＰＰＩ下降３﹒６％，降幅比上月擴大１﹒１個百分點。同比降幅擴大，主要是由
於上年同期石油、黑色金屬等行業對比基數走高，以及近期國內外需求偏弱。主要行業中，石油
和天然氣開採業價格下降１６﹒３％，降幅擴大０﹒６個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業價
格下降１３﹒６％，降幅擴大２﹒６個百分點；煤炭開採和洗選業價格下降９﹒３％，降幅擴大
６﹒１個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降８﹒６％，降幅擴大０﹒６個百分點。另
外，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降０﹒７％，汽車製造業價格下降１％。（ｄｗ）

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