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AH股新聞

12/05/2023 09:07

《駐京專電》秦剛同挪威工商界代表座談：中挪更加需深化互利合作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務委員兼外長秦剛在奧斯陸同挪威工商
界代表座談。秦剛表示，中國式現代化也是人與自然和諧共生的現代化，將為中挪在綠色低碳領
域的合作帶來廣闊空間。中國和挪威都是經濟全球化的支持者、參與者，都反對保護主義，反對
「脫鈎斷鏈」。當前形勢下，中挪更加需要深化互利合作，攜手推進貿易自由化、便利化，使兩
國合作取得更多成果。
　　秦剛表示，挪威企業早在１８８８年就進入中國，長期對華合作，深度參與中國改革開放進
程，為兩國互利合作和友好交往做出重要貢獻。中國將堅持改革開放，聚焦高質量發展，堅持互
利共贏，為各國企業提供更好的投資環境，帶來新的發展機遇。中國經濟具有強大韌性，將實現
穩定健康持續發展，繼續成為世界經濟的動力源。
　　挪威工商界代表表示，中國是挪威企業的重要市場和貿易夥伴，願進一步深化對華合作。兩
國政府和企業界加強對話溝通，有利於增進了解，拓展合作領域。
　　秦剛聽取了工商界代表對加強中挪經貿合作的看法和建議，就烏克蘭危機、綠色轉型、知識
產權保護、中美關係等回答了提問。

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