《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中共中央辦公廳印發了《中央巡視工作規

劃（２０２３－２０２７年）》，中央巡視工作領導小組辦公室主要負責人表示，《規劃》緊扣

黨的二十大確立的中心任務和重大戰略部署，緊扣習近平總書記關於巡視工作的重要指示要求，

緊扣全面從嚴治黨形勢任務，堅持守正創新，突出政治性、實踐性、指導性，明確了今後５年巡

視工作的指導思想、基本原則、目標任務、工作重點，對推進新時代新征程巡視工作高質量發展

具有重要意義。

負責人表示，《規劃》明確提出，要通過５年努力，使巡視制度更加科學、更加規範、更加

有效。具體來講，有「五個進一步」的目標：一是政治巡視進一步深化。推進政治監督具體化、

精準化、常態化，促進加強黨的全面領導和黨中央集中統一領導，保障黨中央重大決策部署落地

見效。二是巡視全覆蓋質量進一步提高。三是巡視整改和成果運用進一步加強。四是上下聯動和

貫通協調進一步強化。五是巡視工作規範化水平進一步提升。

重點檢查４個方面情況：一是檢查貫徹落實黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署情況，

突出對學習貫徹黨的二十大精神情況的監督。二是檢查落實全面從嚴治黨主體責任和監督責任情

況，突出對「一把手」和領導班子的監督。三是檢查落實新時代黨的組織路線情況，突出對領導

班子和幹部人才隊伍建設、選人用人和黨建工作的監督。四是檢查落實巡視整改和成果運用情況

，突出對履行整改責任的監督。

負責人並表示，修訂《中國共產黨巡視工作條例》、《被巡視黨組織配合中央巡視工作規定

》，健全中央巡視工作領導小組、巡視組、巡視辦工作規則等相關配套制度。加強巡視作風紀律

建設。嚴格貫徹落實中央八項規定精神，引導巡視幹部自覺踐行「三個務必」，反對形式主義、

官僚主義。加強對巡視權力的監督制約，堅決防治「燈下黑」。

