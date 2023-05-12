《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》據中央紀委國家監委消息，重慶市政府黨

組成員、原副市長熊雪涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

熊雪１９６２年１２月生，重慶市渝北區人，長期在重慶工作，曾任重慶市永川區委書記，

重慶市商務委員會黨組書記、主任等，２０１８年出任重慶市發改委主任、黨組書記，２０１９

年升任重慶市政府黨組成員、副市長。今年１月１７日，新一屆重慶市政府班子出爐，熊雪未再

當選副市長。



＊今年通報查處的中管幹部升至１９人＊



熊雪被查之後，今年通報查處的中管幹部升至１９人。此前宣告落馬的１８人分別是：河北

省人大常委會原副主任王雪峰，國家煙草專賣局原副局長何澤華，山東省青島市政協主席汲斌昌

，新疆生產建設兵團副司令員焦小平，湖南省政協原副主席易鵬飛，遼寧省大連市政協主席郝宏

軍，國家能源投資集團原副總經理李東，重慶市人大常委會原副主任鄭洪，寧夏回族自治區黨委

原副書記、銀川市委原書記姜志剛，中央統戰部原副部長、國家宗教事務局原局長崔茂虎，貴州

省政協原副主席李再勇，山東省政協副主席孫述濤，江西省人大常委會副主任殷美根，中國銀行

原董事長劉連舸，國家體育總局副局長杜兆才，中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長李曉

鵬，江蘇省人大常委會原副主任劉捍東以及浙江省政協副主席朱從玖。

