《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》北京市規劃和自然資源委員會近日再掛牌

３宗預申請住宅用地，兩宗位於海淀區四季青鎮，一宗位於朝陽區崔各莊鄉奶西村，３宗地塊總

土地面積約１６﹒３５６萬平方米，總建築規模約２１﹒６４萬平方米，總起始價１１６億元（

人民幣．下同），本次掛牌３宗地預申請受理時間至５月底。

３宗地塊中，交易起始價最高的一宗地塊為北京市海淀區雙新村棚戶區改造項目２６０３－

００３－１地塊Ｒ２二類居住用地，該地塊土地面積７﹒３８萬平方米，規劃建築面積８﹒９５

萬平方米，地塊位於海淀區四季青鎮，交易起始價為６９億元。

另一宗位於海淀區四季青鎮的地塊為北京市海淀區雙新村棚戶區改造項目２６０３－００４

－１地塊Ｒ２二類居住用地。該地塊土地面積１﹒８４萬平方米，規劃建築面積２﹒１８萬平方

米，交易起始價１７億元。

北京市朝陽區崔各莊鄉奶西村棚戶區改造土地開發項目包含２９－３１５－１地塊Ｒ２二類

居住用地、２９－３１７－１地塊Ｕ２２環衛設施用地、２９－３１７－４地塊Ｂ４綜合性商業

金融服務用地，該地塊土地面積７﹒１３萬平方米，規劃建築面積１０﹒５萬平方米，交易起始

價３０億元。

