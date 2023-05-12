《經濟通通訊社１２日專訊》人行昨日公布４月金融數據，新增人民幣貸款和社融增量雙雙

遇冷，均遠低於市場預期。其中，社會融資規模增量為１﹒２２萬億元，遠遜預期，比上年同期

多２７２９億元。人民幣貸款增加７１８８億元，遠低於預期的１﹒４萬億元，同比多增６４９

億元。４月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額同比增長１２﹒４％，略低過預期。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，４月新增信貸、社融數據偏弱，市場此前已有

預期，主要受三方面因素推動：一是季節因素；二是居民中長期貸款減少，同比少增，反映４月

樓市銷售偏弱；三是今年政策靠前發力，４月份銀行金融機構對信貸投放節奏進行一定調整。

他指出，４月金融數據結合此前的通脹和製造業ＰＭＩ數據，目前國內消費和內需偏弱仍是主要

矛盾，經濟處於修復性恢復階段。

周茂華認為，下半年貨幣政策不會出現急轉彎，延續穩健貨幣政策基調，更加倚重結構性工

具，突出支持重點，提升政策精準質效，促進經濟加快恢復平衡；短期內政策利率預計仍不動，

還是突出重點領域支持，以結構性和定向工具為主。（ｌｃ）

