《經濟通通訊社１２日專訊》據《證券日報》統計中證指數公司信息和Ｗｉｎｄ資訊數據顯

示，截至５月１１日，全市場２０條央企股票指數年內全部上漲，平均漲幅達１３﹒７９％。其

中，１５條指數年內漲幅超１０％，中證央企基建指數等４條指數年內漲幅超２０％。

高漲幅的央企指數背後是央企估值加速回歸。專家預測，雖然今年以來央國企已經歷一波上

漲行情，但估值仍處於較低水平，與其基本面和經濟地位並不匹配。在中國特色估值體系建設背

景之下，央國企估值修復行情有望持續，並形成貫穿全年的主線行情。

此外，首批３隻中證國新央企股東回報ＥＴＦ將於下周一（１５日）開啟發售，跟蹤標的指

數為中證國新央企股東回報指數，主要選取國務院國資委下屬現金分紅或回購總額佔總市值比率

較高的５０隻上市公司證券作為指數樣本，綜合反映高分紅央企上市公司的整體表現。

中航證券首席經濟學家董忠雲指出，中證國新央企股東回報ＥＴＦ的成立，一定程度上推動

央企股東回報指數的上漲。一方面，相關ＥＴＦ建倉期間會影響指數內個股的供求平衡關係，拉

動價格上漲，從而帶動指數整體上漲。另一方面，ＥＴＦ的成立增加了市場吸引力，引導更多資

金關注指數內相關個股，給其帶來增量資金。（ｌｃ）

