《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》嗶哩嗶哩（０９６２６）ＣＥＯ陳睿昨日

在上海舉行的網絡視聽內容創作者大會上表示，從長遠來看，能獲得更高流量的最終都是優質內

容。他透露，目前Ｂ站上播放時長最長的內容是高等數學。截至５月１１日，帳號「宋浩老師官

方」發布的高等數學全程教學視頻已累計播放量達１億，彈幕數量為２１８萬條。

數據顯示，截至２０２２年，嗶哩嗶哩已擁有３５４萬位知識類ＵＰ主，同比增長８６％。

知識類稿件日均投稿量也同比增長了２００％，達到２６﹒６萬。而現在Ｂ站每日的播放量中，

有４０％的內容來自泛知識類。

另外，陳睿還指出，今年所有用戶發布的視頻中，與人工智能相關的內容增長數量最高。

國家廣電總局發展研究中心當日在大會上還發布了《２０２２年網絡視聽內容創作者白皮書

》。報告顯示，２０２２年全國網絡視聽市場規模預估達到８００２億元人民幣左右，依託於短

視頻平台在商業化模式上的收效，以及長視頻在「降本增效」方面的努力，行業整體同比增長

２１﹒９％。短視頻、網絡音頻月均活躍用戶數同比繼續增長。而網絡音頻月均活躍用戶約為

１﹒２１億人，同比增長４﹒５％，成為增量黑馬。

